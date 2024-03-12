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12 березня 2024, 18:55

ЄС продовжив дію санкцій проти пов’язаних з росією осіб ще на пів року

Сьогодні, 12 березня, Рада ЄС ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців — до 15 вересня 2024 року. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Сьогодні, 12 березня, Рада ЄС ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців — до 15 вересня 2024 року.
Фото: armyinform.com.ua

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Що передбачають санкції

Санкції передбачають обмеження пересування фізичних осіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі санкційного списку.

Санкції продовжуватимуть застосовуватися до понад 2100 фізичних та юридичних осіб, яких внесли до санкційного списку у відповідь на триваючу неспровоковану військову агресію росії проти України.

Рада ЄС також вирішила не продовжувати дію санкцій щодо трьох осіб і вилучити зі списку дев'ятьох загиблих.

Європейська Рада також заявила, що здатність Росії вести агресивну війну має бути ще більше послаблена, зокрема шляхом подальшого посилення санкцій, а також шляхом їх повного та ефективного впровадження та запобігання їх обходу.

Нагадаємо

Сьогодні, 12 березня, Європейський парламент проголосував за директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій Європейського Союзу.

Директива гарантує, що покарання за порушення та обхід санкцій матиме стримувальний характер. Тому що це вже буде вважатися кримінальним злочином, за який передбачається ув’язнення строком до 5 років у всіх державах-членах.

Раніше «Мінфін» писав, що 23 лютого 2024 року ЄС схвалив черговий, 13-й, пакет санкцій проти росії. Він спрямований на подальше обмеження доступу до військових технологій та розширює список компаній, які допомагають у війні — їх кількість перевищила 2 тисячі.

Джерело: Мінфін
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