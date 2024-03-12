Європарламент підтримав посилення покарання за порушення санкцій ЄС

У вівторок, 12 березня, Європейський парламент проголосував за директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій Європейського Союзу. Про це йдеться на сайті Європарламенту.

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За посилення покарань у зв’язку з обходом санкцій ЄС проголосували 543 депутати Європарламенту, проти були 45, ще 27 — утримались.

Відповідна директива передбачає загальне визначення порушень санкцій Євросоюзу — наприклад незамороження активів підсанкційних у ЄС осіб, недотримання заборон на поїздки або ембарго на постачання зброї тощо.

Документ також визначає, чим є обхід санкцій ЄС — наприклад приховування справжнього права власності на майно підсанкційної особи, — і гарантує, що за це передбачене покарання. Водночас уточнюється, що гуманітарна допомога не повинна вважатися порушенням санкцій Євросоюзу.

Посилення покарання за порушення

Директива гарантує, що покарання за порушення та обхід санкцій матиме стримувальний характер. Тому що це вже буде вважатися кримінальним злочином, за який передбачається ув’язнення строком до 5 років у всіх державах-членах.

«Коли компанії порушують або обходять санкції, судді повинні мати можливість накладати переконливі штрафи, хоча держави-члени можуть вибирати, чи може суддя накласти максимальне покарання на основі глобального річного обороту компанії або на основі абсолютних максимальних сум», — йдеться в документі.

Що далі

Для набуття чинності директиву ще має схвалити Рада Євросоюзу. Після цього вона набуде чинності через двадцять днів після публікації в Офіційному журналі ЄС, а держави-члени матимуть один рік, щоб імплементувати її в національне законодавство.