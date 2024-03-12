Гендиректор MicroStrategy: «Біткоїн з'їсть золото»

Генеральний директор і співзасновник компанії MicroStrategy Майкл Сейлор вважає, що біткоїн «з'їсть» золото, оскільки має переваги над дорогоцінним металом, але відсутні властиві золоту недоліки.

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На думку співзасновника MicroStrategy, компанії-власника одного з найбільших запасів BTC, Майкла Сейлора, біткоїн незабаром почне забирати кошти в інших ризикових інвестиційних продуктів.

Підприємець наголосив, що на відміну від золота, яке не можна швидко перемістити, біткоїн миттєво вирушає до користувача.

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Майкл Сейлор вважає, що перша криптовалюта має можливість стати домінуючим активом у різних інвестиційних продуктах після того, як були схвалені спотові біткоїн-ETF в США.

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Раніше генеральний директор MicroStrategy заявив, що ETF на біткоїн від компаній BlackRock і Fidelity виявилися набагато успішнішими, ніж передбачалося раніше, і біткоїн наступає на п'яти індексу S&P 500.