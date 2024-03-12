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12 березня 2024, 19:10

Гендиректор MicroStrategy: «Біткоїн з'їсть золото»

Генеральний директор і співзасновник компанії MicroStrategy Майкл Сейлор вважає, що біткоїн «з'їсть» золото, оскільки має переваги над дорогоцінним металом, але відсутні властиві золоту недоліки.

Генеральний директор і співзасновник компанії MicroStrategy Майкл Сейлор вважає, що біткоїн «з'їсть» золото, оскільки має переваги над дорогоцінним металом, але відсутні властиві золоту недоліки.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниНа думку співзасновника MicroStrategy, компанії-власника одного з найбільших запасів BTC, Майкла Сейлора, біткоїн незабаром почне забирати кошти в інших ризикових інвестиційних продуктів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

На думку співзасновника MicroStrategy, компанії-власника одного з найбільших запасів BTC, Майкла Сейлора, біткоїн незабаром почне забирати кошти в інших ризикових інвестиційних продуктів.

Підприємець наголосив, що на відміну від золота, яке не можна швидко перемістити, біткоїн миттєво вирушає до користувача.

Читайте: Курс біткоїна піднявся до $72 000 і обійшов із капіталізації срібло: що нового на ринку

Майкл Сейлор вважає, що перша криптовалюта має можливість стати домінуючим активом у різних інвестиційних продуктах після того, як були схвалені спотові біткоїн-ETF в США.

Читайте: Майкл Сейлор: ексмільярдер, який збирається тримати біткоїн 100 років

Раніше генеральний директор MicroStrategy заявив, що ETF на біткоїн від компаній BlackRock і Fidelity виявилися набагато успішнішими, ніж передбачалося раніше, і біткоїн наступає на п'яти індексу S&P 500.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Criptor82
Criptor82
12 березня 2024, 21:04
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