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12 березня 2024, 12:16

Курс біткоїна піднявся до $72 000 та обійшов за капіталізацією срібло: що нового на ринку

Головне на ринку криптовлают.

Головне на ринку криптовлают.
Фото: pixabay.com

Біткоїн піднявся до нового історичного максимуму

Курс біткоїна підскочив до $72 000 — це новий історичний максимум. Вночі вартість першої криптовалюти в моменті зросла до $72 706. Потім курс відкотився назад. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $72 000. За добу актив зріс на 0,89%, за тиждень — на 8,82%.

Біткоїн обійшов за ринковою капіталізацією срібло

Перша криптовалюта піднялася на восьму позицію в рейтингу найбільших активів/контрагентів за показником ринкової капіталізації, обігнавши срібло. Про це свідчать дані Companies Market Cap.

Капіталізація біткоїна наразі становить більш ніж $1,4 трлн, а срібла — 1,38 трлн. Перше місце за золотом — понад $14,6 трлн.

Bitfarms купила 51 908 біткоїн-майнерів у Bitmain

Майнінгова компанія Bitfarms придбала 51 908 установок для видобутку біткоїна у китайського виробника Bitmain.

Компанія скористалася опціоном на 28 000 Antminer T21 і додатково купила 19 280 аналогічних майнерів за ціною $14 за TH/s. До замовлення також увійшли 3888 Antminer S21 і 740 одиниць S21 hydro по $17,5 за TH/s.

Виходячи із заявлених цифр, загальна сума склала $143,7 млн. Спотова ціна T21 на сайті виробника заявлена в $4370, Bitfarms вони обійшлися по $2660.

Постачання установок очікується протягом 2024 року.

«Оскільки біткоїн сягнув нових максимумів, а наші майнери T21, що працюють, уже підтвердили величезну продуктивність, Bitfarms діяла швидко, щоб забезпечити додаткову закупівлю до прогнозованого підвищення цін на обладнання», — заявив президент і CEO компанії Джеффа Морфі.

Tether випустить USDT на блокчейні Celo

Компанія Tether запустить стейблкоїн USDT на EVM-сумісному блокчейні першого рівня Celo. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Згідно із заявою, екосистема мережі охоплює понад 1000 проєктів у більш ніж 150 країнах.

Однією з переваг інтеграції в Tether вважають низькі транзакційні комісії на блокчейні (приблизно $0,001). Це уможливлює розвиток систем мікроплатежів для користувачів із будь-яким соціально-економічним і географічним становищем, зазначили в компанії.

EVM-інфраструктура Celo додатково забезпечує підключення до екосистеми Ethereum.

У рамках партнерства компанія-розробник cLabs запропонує спільноті блокчейна розглянути використання USDT для плати за газ.

Одним із проєктів на Celo є вбудований у браузер Opera Mini криптогаманець у таких країнах, як Кенія і Гана. Поряд з іншими додатками це забезпечує «оптимальне середовище для прийняття і використання стейблкоїна», заявили в Tether.

USDT працює в 16 мережах, зокрема Algorand, Avalanche, Ethereum, EOS, Liquid Network, Near, Omni, Polygon, Solana, Standard Ledger Protocol від Bitcoin Cash, Statemine, Statemint, Tezos і Tron.

Джерело: Мінфін
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