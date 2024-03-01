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1 березня 2024, 16:47

Конфісковані російські активи не можуть замінити допомогу США Україні — Єллен

Будь-який план щодо конфіскації або монетизації близько $282 млрд заморожених російських активів на користь Україні не можна розглядати як заміну терміново необхідної допомоги, яку затримали в Конгресі. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Bloomberg.

Будь-який план щодо конфіскації або монетизації близько $282 млрд заморожених російських активів на користь Україні не можна розглядати як заміну терміново необхідної допомоги, яку затримали в Конгресі.
Фото: pixabay.com

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«Я не бачу справжньої заміни допомоги Конгреса, який надасть Україні необхідну допомогу цього року. Я не думаю, що хтось може заповнити цю прогалину», — зазначила Єллен.

Вона також заявила, що хоча Європейський Союз запропонував Україні суттєве фінансування, а Японія також внесла свій внесок, загальна сума не здається достатньою.

Ці кошти можуть допомогти Україні із ситуацією найближчим часом, поки Київ чекає більш комплексної допомоги, зазначила Єллен.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Сенат США 13 лютого у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, в тому числі $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Її спікер дав зрозуміти, що Палата не погодиться із законопроєктом Сенату, бо він не врегульовує питання кордону США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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TAN72
TAN72
1 березня 2024, 18:23
#
Приплыли.
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preyvanamor
preyvanamor
1 березня 2024, 19:52
#
Погоджуюсь!

а тим часом — ні допомоги, ні конфіскованих грошей…
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