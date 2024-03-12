Частка українців, які виїхали до Європи через війну і які планують або сподіваються повернутися до України в майбутньому, зменшилася до 65% у 2023 році з 77% у 2022 році. Про це свідчать результати опитування Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
11% українців, які виїхали через війну, остаточно вирішили не повертатися з Європи — ООН
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Результати опитування
Частка тих, хто не визначився щодо повернення, зросла за рік з 18% до 24%. Ті, хто вирішив остаточно не повертатися, — 11% (5% у 2022 році).
Більшість, хто планує або сподівається повернутися, зараз живе в сусідніх з Україною країнах (77% від частки тих, хто планує повернутися). З інших європейських країн готові повернутися 62% українців.
Мають намір повертатися ті, чиє подружжя чи діти все ще перебувають в Україні (72%). Ті, у кого не залишилося близьких родичів в Україні, — 57%
Найбільше хочуть повернутися люди похилого віку — 79% і самотні батьки з двома або більше дітьми — 76%. Хто не має дітей — 61%.
Серед українців, які працюють у Європі, планують повернутися додому 77%. Серед тих, хто не працює, — 62%.
Зруйноване росією житло впливає на бажання українців залишатися за кордоном. Готові повернутися 67% тих, у кого будинок частково зруйнований, і 60% — чиє житло повністю знищено.
Невизначеність завершення повномасштабної війни — головна причина для тих, хто вирішив залишитись у Європі (65% від частки тих, хто вирішив остаточно не повертатися). Інші причини: ймовірне погіршення ситуації з безпекою в Україні (47%), погіршення економічних можливостей в Україні (37%), занепокоєння відсутністю достатньої підтримки або ресурсів для повернення (27%).
Нагадаємо
За даними Євростату, в Європі наразі перебуває 4,3 млн осіб, які залишили Україну через війну. З них понад 98% — громадяни України.
Коментарі - 36
Очень интересно:) Хорошо что такие бездельники повыезжали, все равно в них никакого смысла. Максимум что они могут сделать полезного для Украины — уменьшить нагрузку на пенсионный фонд.
Откроют границы — поедут воссоединяться с семьями. Тут делать нечего.
Це, безумовно, надзвичайно потужна перемога! 👍
А если подольше потужиться, то и по арабски заговорит. 😅
Дуже перспективна тема, враховуючи те, що попит на продовольство буде зростати у світі. На відміну від кацапської бензоколонки, де попит на вуглеводні буде лише знижуватись з часом.
Или вы доверяете кацапскому телевизору? Так у них всегда растут надои, «вставание с колен» не прекращается.
Все прекрасно тільки в чиновників. На початку війни їм відмінили обов’язкове декларування майна, дозволили проводити держзакупівлі без тендеру, ну і різноманітні активісти переключились на війну, тож для корупції настали золоті часи. Крім того всі чинуші мають або бронь, або який-небудь папірець, що дозволяє не служити. А найбільш прошарені навіть можуть їздити за кордон. Оформив сам собі відрядження на який-небудь самміт, побув там один день, фоточки в соцмережі виклав, а потім тиждень грієш пузо на морьку або шопишся десь в міланських бутіках. Добре бути державною людиною — інші за тебе жар загрібають голими руками, а ти в повному шоколаді.
Итого: по 25 тысяч вечнозеленых за раба.
При брутто фонда оплаты труда в $2000 в месяц, а на руки $1000, раб отбивает инвестиции за два года и выходит на самоокупаемость.
Вот это крипта, железобетонная!
Захистити Україну від війни могла б тільки еліта. Але в нас бидло при владі, яке не бачить далі свого носа. Еліти немає, тому ми завжди приречені бути пішаком в чужих іграх.
— багато кому банально нікуди повертатись, або ж вони з населених пунктів, які окупувала росія. Тому має значення процент тих, що збираються повертатись, серед тих, яким є куди.
— багато хто щиро бажав виїхати до ЄС ще до початку війни. І статус біженця лише спростив легалізацію (а такі рано чи пізно все одно б виїхали).
Тому, треба розуміти, що в таких реаліях 11% - то ще дуже невеликий процент.
Водночас, там дуже багато жінок, які залишили чоловіків в Україні - вони сидять з дітьми на соціалі, чекаючи і практично ніяк не асимілюються.