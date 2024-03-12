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12 березня 2024, 9:52

11% українців, які виїхали через війну, остаточно вирішили не повертатися з Європи — ООН

Частка українців, які виїхали до Європи через війну і які планують або сподіваються повернутися до України в майбутньому, зменшилася до 65% у 2023 році з 77% у 2022 році. Про це свідчать результати опитування Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Частка українців, які виїхали до Європи через війну і які планують або сподіваються повернутися до України в майбутньому, зменшилася до 65% у 2023 році з 77% у 2022 році.

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Результати опитування

Частка тих, хто не визначився щодо повернення, зросла за рік з 18% до 24%. Ті, хто вирішив остаточно не повертатися, — 11% (5% у 2022 році).

Більшість, хто планує або сподівається повернутися, зараз живе в сусідніх з Україною країнах (77% від частки тих, хто планує повернутися). З інших європейських країн готові повернутися 62% українців.

Мають намір повертатися ті, чиє подружжя чи діти все ще перебувають в Україні (72%). Ті, у кого не залишилося близьких родичів в Україні, — 57%

Найбільше хочуть повернутися люди похилого віку — 79% і самотні батьки з двома або більше дітьми — 76%. Хто не має дітей — 61%.

Серед українців, які працюють у Європі, планують повернутися додому 77%. Серед тих, хто не працює, — 62%.

Зруйноване росією житло впливає на бажання українців залишатися за кордоном. Готові повернутися 67% тих, у кого будинок частково зруйнований, і 60% — чиє житло повністю знищено.

Невизначеність завершення повномасштабної війни — головна причина для тих, хто вирішив залишитись у Європі (65% від частки тих, хто вирішив остаточно не повертатися). Інші причини: ймовірне погіршення ситуації з безпекою в Україні (47%), погіршення економічних можливостей в Україні (37%), занепокоєння відсутністю достатньої підтримки або ресурсів для повернення (27%).

Нагадаємо

За даними Євростату, в Європі наразі перебуває 4,3 млн осіб, які залишили Україну через війну. З них понад 98% — громадяни України.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 36

+
+39
TAN72
TAN72
12 березня 2024, 9:59
#
У нас цены и тарифы скоро будут выше чем в Европе, а зарплата 😔
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
12 березня 2024, 9:59
#
«Серед українців, які працюють у Європі, планують повернутися додому 77%. Серед тих, хто не працює, — 62%.»
Очень интересно:) Хорошо что такие бездельники повыезжали, все равно в них никакого смысла. Максимум что они могут сделать полезного для Украины — уменьшить нагрузку на пенсионный фонд.
+
0
soros06
soros06
12 березня 2024, 11:04
#
Сразу видно чиновника или человека, который не знает как начинать жизнь заново в 40лет. Помолчал бы ,умник
+
0
Игорь УА
Игорь УА
12 березня 2024, 11:31
#
Для того что бы в 40 лет начать жизнь заново, нужно хотеть работать, даже на неквалифицированной, черной, низкооплачиваемой работе. А те кто сидит на немецкую подачку в 500 евро и думает что жизнь удалась, это бесполезный балласт, пусть не возвращаются, они здесь не нужны.
+
+33
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
12 березня 2024, 10:07
#
Коли відчінять кордони виїдуть ще стільки ж людей, спілкувався з другом військовим, говорить як тільки щось трішки скінчіться і відчинять кордони відразу виїде, так як не баче життя тут і це прикро…
+
0
zerotoler
zerotoler
12 березня 2024, 10:11
#
Так, а куди він збирається їхати? я думаю що обмеження для ес точно почне зново дієти
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
12 березня 2024, 10:17
#
В нього дружина в Данії, можливо туди…
+
0
Игорь УА
Игорь УА
12 березня 2024, 10:17
#
Всі хто хотів вже виїхали різними незаконними шляхами.
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
12 березня 2024, 11:10
#
Не все хотят через Тису переплывать.
Откроют границы — поедут воссоединяться с семьями. Тут делать нечего.
+
+30
Riojas
Riojas
12 березня 2024, 11:16
#
Не все. Именно потому, что это незаконно. Но ждать тут действительно нечего.
+
+31
bonv
bonv
12 березня 2024, 10:13
#
Чим довше триватиме війна — тим збільшуватиметься процент тих хто вже не повернеться в Україну.
+
+46
Ranet
Ranet
12 березня 2024, 10:19
#
То есть, еще годик и пару миллионов наиболее перспективных категорий населения страна потеряет.
Це, безумовно, надзвичайно потужна перемога! 👍
А если подольше потужиться, то и по арабски заговорит. 😅
+
0
Riojas
Riojas
12 березня 2024, 11:22
#
Об этом упорно забывают адепты границ 91 года и «иначе мы закончимся как нация». Мы ещё ничего не выиграли (и тенденции вообще в другую сторону), а вот заканчиваемся мы уже. Каждый день войны потери не только на фронте, но и среди тех, кто выехал и решил остаться.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
12 березня 2024, 11:59
#
Вот когда вы вата закончитесь, тогда и будет все хорошо:)
+
0
Riojas
Riojas
12 березня 2024, 12:09
#
А можно нас выпустить и мы закончимся все сразу?
+
0
Игорь УА
Игорь УА
12 березня 2024, 10:22
#
Сільське господарство в Україні здатно прогодувати на високому, європейському рівні близько 10 млн осіб. Ну будемо як Саудівська Аравія, тільки кукурудза замість нафти:)
Дуже перспективна тема, враховуючи те, що попит на продовольство буде зростати у світі. На відміну від кацапської бензоколонки, де попит на вуглеводні буде лише знижуватись з часом.
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
12 березня 2024, 11:14
#
Справа не скільки в наявності багатства, як у його більш-менш справедливому перерозподілі. Саудівські шейхи продають нафту і годують всіх своїх громадян. Через те араби багаті. В москалів теж є нафта, але тамтешні боси все кладуть до своїх кишень або тратять на війни. Через те рядові москалі злиденні, хоч і вічно кічаться своїм багатством. Українські аграрні барони навряд чи будуть чинити як араби. Швидше вони будуть чинити як москалі. Тому ніякої Європи нахаляву для тих 10 мільйонів не буде.
+
0
Riojas
Riojas
12 березня 2024, 11:36
#
Так-то бензоколонка экспортирует больше продуктов, чем мы, и это после санкций
+
0
Игорь УА
Игорь УА
12 березня 2024, 11:58
#
А что есть какая то статистика по кацапской экономике от международных организаций?
Или вы доверяете кацапскому телевизору? Так у них всегда растут надои, «вставание с колен» не прекращается.
+
0
Riojas
Riojas
12 березня 2024, 12:08
#
Https://finance.yahoo.com/news/top-20-food-exporting-countries-122951352.html https://worldpopulationreview.com/country-rankings/agricultural-exports-by-country
+
0
bonv
bonv
12 березня 2024, 10:28
#
Ще б зарплати вчителів досягли 4 тис баксів як обіцяв нелох з непрофанами. Тоді повернуться. І просто перестати стріляти і в очі путіну подивитися…© Гірше ж точно не буде і все по приколу ©
+
+28
Vadim531
Vadim531
12 березня 2024, 10:38
#
Завтра война закончится вернутся назад в большинстве своем!
+
+15
soros06
soros06
12 березня 2024, 11:11
#
Согласен. Вернуться цыгане и граждане центральной и западной украины, которые уехали за пособиями ЕС. Остальные попрощались с Украиной. Плохо это или хорошо — время покажет. Только умные страны «собирают мозги и руки», а Украина их купирует
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
12 березня 2024, 11:13
#
Вся интрига — в какую страну возвращаться. Поэтому — стоит ли.
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
12 березня 2024, 11:19
#
Не повернеться найбільш розумна частина і ще виїдуть ті, що зараз заперті в Україні. Буде колосальний витік мізків. А без мізків у цієї країни немає майбутнього.
+
0
soros06
soros06
12 березня 2024, 11:15
#
Знаете, кто больше всех в Европе презирает украинцев? -УКРАИНЦЫ! Причём не зависимо в какой части Украины они проживали. Конечно не все и не везде, но это имеет место быть. И это видно!
+
+58
mantis05
mantis05
12 березня 2024, 11:20
#
Обычно, не возвращаются в Украину ровно до того момента как прекращаются выплаты, льготы и заставляют платить налоги. Так как многие даже не хотят учить язык страны пребывания на бесплатных курсах, то можно себе представить как им будет «легко» ассимилироваться. То что хотят детей в ЕС оставить- это правильное решение: там качество базового образования выше.
+
+30
EvilReptiloid
EvilReptiloid
12 березня 2024, 11:34
#
Непродуктивна частина біженців, яка сидить на пільгах і виплатах, і в Україні мало кому потрібна. А от ті, що працюють і заробляють, залишаться в Європі. Особливо це стосується спеціалістів з хорошими мізками, малого бізнесу, і найбільш кваліфікованих робітників. Тому втрата буде не так кількісна як якісна. І вона буде величезна.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
12 березня 2024, 12:10
#
Ті хто працюють і заробляють, залишились в Україні і носить нормально себе почувають в економічному сенсі. Тім хто праацює і заробляє не потрібні німецькі подачки.
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
12 березня 2024, 12:19
#
Таки ні, не нормально. Наприклад в IT ринок практично здувся. Замовники не ризикують наймати тут людей через обстріли та бусифікацію спеціалістів. В аграріїв теж проблеми через блокування кордонів, бусифікацію роботяг, замінування полів. Навряд чи й моряків зараз за кордон випускають, а з цього промислу в південних областях купа людей годувалась. Ну і заробітчанство в Польщі теж на паузі.
Все прекрасно тільки в чиновників. На початку війни їм відмінили обов’язкове декларування майна, дозволили проводити держзакупівлі без тендеру, ну і різноманітні активісти переключились на війну, тож для корупції настали золоті часи. Крім того всі чинуші мають або бронь, або який-небудь папірець, що дозволяє не служити. А найбільш прошарені навіть можуть їздити за кордон. Оформив сам собі відрядження на який-небудь самміт, побув там один день, фоточки в соцмережі виклав, а потім тиждень грієш пузо на морьку або шопишся десь в міланських бутіках. Добре бути державною людиною — інші за тебе жар загрібають голими руками, а ти в повному шоколаді.
+
0
Ranet
Ranet
12 березня 2024, 11:32
#
Пусть нам дали $100 лярдов грантов и безвозвратной помощи. Не кредитов! Пусть 50% средств — это инвестиции в поражение их глобального противника. Тогда 2 миллиона людских потерь Украины обошлись «союзникам» в 50 лярдов.
Итого: по 25 тысяч вечнозеленых за раба.
При брутто фонда оплаты труда в $2000 в месяц, а на руки $1000, раб отбивает инвестиции за два года и выходит на самоокупаемость.
Вот это крипта, железобетонная!
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0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
12 березня 2024, 11:37
#
Ти не враховуєш, що москалі б теж заставили воювати. І напевно ще за меншу ціну. Приклад недореспублік ДНР-ЛНР, де вони мобілізували практично всіх, у нас перед очима.
Захистити Україну від війни могла б тільки еліта. Але в нас бидло при владі, яке не бачить далі свого носа. Еліти немає, тому ми завжди приречені бути пішаком в чужих іграх.
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0
Ranet
Ranet
12 березня 2024, 11:51
#
Та да, элита с тех 50 лярдов имеет не меньше 10% отката. Забув про них 😂
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0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
12 березня 2024, 11:55
#
По перше не еліта (бо її немає) а правлячий клас. По друге, а чим російський чи донбаський правлячі класи кращі? Вони відкатів не беруть? Не сміши мої тапки. На війні заробляють всі, хто має владу, незалежно від сторони. А ті, хто не мають влади — втрачають останнє, включно з життям.
+
0
neverice
neverice
12 березня 2024, 12:06
#
Тут є два ключових моменти:
— багато кому банально нікуди повертатись, або ж вони з населених пунктів, які окупувала росія. Тому має значення процент тих, що збираються повертатись, серед тих, яким є куди.
— багато хто щиро бажав виїхати до ЄС ще до початку війни. І статус біженця лише спростив легалізацію (а такі рано чи пізно все одно б виїхали).
Тому, треба розуміти, що в таких реаліях 11% - то ще дуже невеликий процент.
Водночас, там дуже багато жінок, які залишили чоловіків в Україні - вони сидять з дітьми на соціалі, чекаючи і практично ніяк не асимілюються.
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0
soros06
soros06
12 березня 2024, 12:22
#
Исходя из выше написанного нами всеми понятно: каждый из нас прав и не правы мы все вместе. Хорошо , что много мнений и плохо , что нет единой стратегии. Мы все пытаемся козырнуть своим «глубоким анализом», а по факту лишь плюём друг другу на спину. Мы как муравьи без муравейника.
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