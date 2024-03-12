11% українців, які виїхали через війну, остаточно вирішили не повертатися з Європи — ООН

Частка українців, які виїхали до Європи через війну і які планують або сподіваються повернутися до України в майбутньому, зменшилася до 65% у 2023 році з 77% у 2022 році. Про це свідчать результати опитування Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

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Результати опитування

Частка тих, хто не визначився щодо повернення, зросла за рік з 18% до 24%. Ті, хто вирішив остаточно не повертатися, — 11% (5% у 2022 році).

Більшість, хто планує або сподівається повернутися, зараз живе в сусідніх з Україною країнах (77% від частки тих, хто планує повернутися). З інших європейських країн готові повернутися 62% українців.

Мають намір повертатися ті, чиє подружжя чи діти все ще перебувають в Україні (72%). Ті, у кого не залишилося близьких родичів в Україні, — 57%

Найбільше хочуть повернутися люди похилого віку — 79% і самотні батьки з двома або більше дітьми — 76%. Хто не має дітей — 61%.

Серед українців, які працюють у Європі, планують повернутися додому 77%. Серед тих, хто не працює, — 62%.

Зруйноване росією житло впливає на бажання українців залишатися за кордоном. Готові повернутися 67% тих, у кого будинок частково зруйнований, і 60% — чиє житло повністю знищено.

Невизначеність завершення повномасштабної війни — головна причина для тих, хто вирішив залишитись у Європі (65% від частки тих, хто вирішив остаточно не повертатися). Інші причини: ймовірне погіршення ситуації з безпекою в Україні (47%), погіршення економічних можливостей в Україні (37%), занепокоєння відсутністю достатньої підтримки або ресурсів для повернення (27%).

Нагадаємо

За даними Євростату, в Європі наразі перебуває 4,3 млн осіб, які залишили Україну через війну. З них понад 98% — громадяни України.