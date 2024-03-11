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11 березня 2024, 15:17

АМКУ дозволив французам купити Датагруп-Воля, але може заборонити продаж Lifecell

Антимонопольний комітет України надав дозвіл французькій компанії «DVL Telecom» мільярдера Ксав'є Ньєля на набуття контролю над Групою Датагруп-Воля та розпочав розгляд справ про концентрації у вигляді набуття компанією «DVL Telecom» контролю над Групою Лайфселл. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Антимонопольний комітет України надав дозвіл французькій компанії «DVL Telecom» мільярдера Ксав'є Ньєля на набуття контролю над Групою Датагруп-Воля та розпочав розгляд справ про концентрації у вигляді набуття компанією «DVL Telecom» контролю над Групою Лайфселл.

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«У ході розгляду заяв щодо набуття контролю компанією „DVL Telecom“ над ТОВ „лайфселл“ та ТОВ „Укртауер“ Комітетом виявлені підстави для заборони зазначених концентрацій», — йдеться у повідомленні.

Зокрема в АМКУ вважають, що концентрації у вигляді набуття компанією «DVL Telecom» контролю над ТОВ «лайфселл», ТОВ «Укртауер» та ТОВ «Глобал Білгі» становлять єдину транзакцію та відбуватимуться відповідно до одного договору купівлі-продажу, а окремий дозвіл на набуття компанією «DVL Telecom» контролю над ТОВ «Глобал Білгі» також не може бути наданий Комітетом.

Також під час розгляду заяв щодо набуття компанією «DVL Telecom» контролю над Групою Лайфселл виникла необхідність перевірки відносин контролю учасників концентрації, зокрема Групи Лайфселл та Групи Turkcell, з особою, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, що французький мільярдер Ксав'є Ньєль збирається віддати $500 млн за Lifecell після того, як угода пройде всі регуляторні процедури.

Читайте також: Lifecell випередив Vodafone та Київстар за приростом виторгу

Джерело: Мінфін
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