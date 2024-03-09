Lifecell випередив Vodafone та Київстар за приростом виторгу

Всі українські мобільні оператори показали зростання виторгу за підсумками 2023 року, свідчать дані YouControl. Найбільший ріст у lifecell, пише Forbes.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Виторг мобільного оператора «Київстар» (ПрАТ «Київстар») за підсумками 2023 року виріс до 33,1 млрд грн. У порівнянні з 2022 роком виторг оператора зріс на 6,8%. Виторг компанії за підсумками 2022 року складав 30,9 млрд.

Виторг lifecell (ТОВ «Лайфселл») виріс на 24,4% — з 9,4 млрд грн у 2022-му до 11,7 млрд грн у 2023 році. За даними річного звіту lifecell, у 2022 році дохід компанії склав 9,4 млрд грн.

У другого за кількістю абонентів мобільного оператора «Vodafone Україна» виторг за підсумками 2023 року склав 20,2 млрд грн проти 18,8 млрд грн у 2022-му. Номінальний приріст — 7,45%.

Нагадаємо, що французький мільярдер Ксав'є Ньєль збирається віддати $500 млн за Lifecell після того, як угода пройде всі регуляторні процедури.