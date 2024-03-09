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9 березня 2024, 13:01

Lifecell випередив Vodafone та Київстар за приростом виторгу

Всі українські мобільні оператори показали зростання виторгу за підсумками 2023 року, свідчать дані YouControl. Найбільший ріст у lifecell, пише Forbes.

Всі українські мобільні оператори показали зростання виторгу за підсумками 2023 року, свідчать дані YouControl.

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Виторг мобільного оператора «Київстар» (ПрАТ «Київстар») за підсумками 2023 року виріс до 33,1 млрд грн. У порівнянні з 2022 роком виторг оператора зріс на 6,8%. Виторг компанії за підсумками 2022 року складав 30,9 млрд.

Виторг lifecell (ТОВ «Лайфселл») виріс на 24,4% — з 9,4 млрд грн у 2022-му до 11,7 млрд грн у 2023 році. За даними річного звіту lifecell, у 2022 році дохід компанії склав 9,4 млрд грн.

У другого за кількістю абонентів мобільного оператора «Vodafone Україна» виторг за підсумками 2023 року склав 20,2 млрд грн проти 18,8 млрд грн у 2022-му. Номінальний приріст — 7,45%.

Нагадаємо, що французький мільярдер Ксав'є Ньєль збирається віддати $500 млн за Lifecell після того, як угода пройде всі регуляторні процедури.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
9 березня 2024, 13:03
#
Брехня, нахабна брехня й зе-статистика. © телемарафон…
+
0
bonv
bonv
9 березня 2024, 13:06
#
Київстар — 33,1 млрд грн
Vodafone — 20,2 млрд грн
lifecell — 11,7 млрд грн
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