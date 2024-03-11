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11 березня 2024, 14:33

Україна розпочала перемовини щодо запуску міжнародних авіарейсів

Україна починає офіційні перемовини з європейським та американським авіарегуляторами щодо можливості відновлення міжнародних авіарейсів в період воєнного стану. Про це розповів віцепрем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК.

Україна починає офіційні перемовини з європейським та американським авіарегуляторами щодо можливості відновлення міжнародних авіарейсів в період воєнного стану.
Фото:tribun.com.ua

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Що відомо

«Неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів — європейського та американського — так це працює. Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми», — зазначив чиновник.

Кубраков зауважив, що прикладів країн, де працюють аеропорти та куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не багато. Найуспішнішим з них є Ізраїль.

Відтак українська сторона багато часу проводила і проводить консультації з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

«Не хочу ніякі терміни проговорювати, але зараз ми вже будемо передавати офіційно наше бачення регуляторам і ми вступаємо з ними в офіційні перемовини», — додав віцепрем'єр.

Про те, які летовища можуть бути відкриті міністр поки не говорить.

На рівні планів є різні сценарії, нам важливо почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів", — пояснив Кубраков.

За його словами, є європейські авіакомпанії, які дуже цікавляться відкриттям авіапростору України. Зокрема, Ryanair, які хочуть весь ринок одразу після відкриття авіапростору, вони подають десятки заявок.

Так само ведуться перемовини з трьома українськими авіакомпаніями ми ведемо перемовини.

«І вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна», — додав міністр.

Що стосується довоєнних планів створення українського авіаційного національного оператора, то віцепрем'єр зазначив, що зараз це точно не є головним пріоритетом. До цього питання треба буде повернутися після війни.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+25
bonv
bonv
11 березня 2024, 14:35
#
Готуються валюту вивозити зе-слуги типу народу.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
11 березня 2024, 15:01
#
Ухылянты теперь будет в отсек для шасси залезать, прятаться? Или в двигатели?
+
0
chc788
chc788
11 березня 2024, 15:51
#
Игорь У А Таку діч пишеш. Навіщо ці риски якщо вони вже покинули і на теперішній час теж покидають страну через кордон даючи хабар. Думай з позитивної сторони, міжнародна авіація це колосальні прибутки в страну.
+
+15
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
11 березня 2024, 15:06
#
Поганий знак
+
0
kegex
kegex
11 березня 2024, 16:11
#
Не знаю, мне б как-то было страшновато лететь, пока на руках ПЗРК дофига.
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