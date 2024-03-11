Курс криптовалюти Ethereum досяг $4000 вперше з 2021 року

Друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum (ETH) вперше з квітня 2022 року подорожчала на біржі Binance до $4000, наблизившись до свого історичного максимуму, досягнутого 10 листопада 2021 року ($4868).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінився курс

Лише за останній тиждень Ethereum подорожчав більш ніж на 14%, а його капіталізація становила $480 млрд на тлі досягнення біткоїном абсолютного максимуму $71 тис.



Обмежена пропозиція «ефіру» на ринку, а також низка ключових подій в екосистемі Ethereum можуть призвести до подальшого зростання другої криптовалюти, підрахували аналітики CryptoQuant.

Читайте: Біткоїн знову оновив історичний максимум до $71 тисячі



З початку січня централізовані біржі зафіксували чистий відтік ефіру, що перевищив 800 000 ETH, або $2,4 млрд.



Згідно з Люком Ноланом, аналітиком CoinShares, зростання цін на Ethereum пов'язане можливою появою біржових фондів (ETF) на Ethereum і очікуваним оновленням Dencun.



Після дебюту групи спотових ETF на біткоїн у США кілька управляючих компаній, включаючи BlackRock, Fidelity та Ark Invest, подали до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) заявки на створення спотових ETF на Ethereum. За оцінками S&P Global та аналітиків ринку ETF у Bloomberg, регулятор може схвалити такі фонди вже у травні цього року.