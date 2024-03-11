Авторинок в Україні: Продажі гібридних авто зросли на 54%

Упродовж лютого український автопарк поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 54% більше, ніж торік. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

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Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 51%.

Найпопулярніші моделі

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Toyota Rav-4 (118 одиниць), далі йдуть Toyota Camry (85) та Nissan Qashqai (56).

Водночас у реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість тримає Ford Fusion US (65 штук). На другій сходинці — Toyota Prius (52), на третій — Toyota Rav-4 (42).

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