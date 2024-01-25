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25 січня 2024, 10:01

Які вживані авто обирають українці із США

Впродовж минулого року українці придбали майже 28,6 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 13,3% від всіх, вперше зареєстрованих у 2023 році вживаних авто. Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж минулого року українці придбали майже 28,6 тис.
Фото:depositphotos

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Які авто обирають українці

Середній вік «американців» з пробігом, що у 2023 році поповнили український автопарк становить 6 років. Найбільша частка з цієї кількості (47%) належить машинам з бензиновими двигунами.

Третина — це електромобілі. По 7% припало на дизельні та гібридні авто. Автомобілям з ГБО належить 6%.

Читайте: Tesla планує в середині 2025 року почати виробляти доступний електрокар — Reuters

Топ-5 найпопулярніших авто

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  • Tesla Model Y — 1807 од.;
  • Ford Escape — 1729 од.;
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  • WV Passat — 1573 од.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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