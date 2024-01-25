Впродовж минулого року українці придбали майже 28,6 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 13,3% від всіх, вперше зареєстрованих у 2023 році вживаних авто. Про це повідомляє Укравтопром.
25 січня 2024, 10:01
Які вживані авто обирають українці із США
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Які авто обирають українці
Середній вік «американців» з пробігом, що у 2023 році поповнили український автопарк становить 6 років. Найбільша частка з цієї кількості (47%) належить машинам з бензиновими двигунами.
Третина — це електромобілі. По 7% припало на дизельні та гібридні авто. Автомобілям з ГБО належить 6%.
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Джерело: Мінфін
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