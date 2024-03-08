Гетманцев пояснив рекордну кількість нових ФОПів

Рекордне зростання кількості реєстрацій нових фізосіб-підприємців може бути пов’язано з оптимізацією податків та зі спробою обійти мобілізаційні процедури. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, тенденція щодо зростання кількості ФОПів пов'язана не лише з відновленням економіки України.

«Економіка справді відновлюється, але, на жаль, не такими темпами, якими зростає кількість ФОПів», — сказав Гетманцев.

Він вважає, що збільшення кількості ФОПів може бути схемою з ухилення від оподаткування, адже належних передумов для суттєвого зростання економіки немає.

«І збільшення кількості ФОПів значною мірою пов’язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури — постановку на облік у ТЦК під час найму», — додав нардеп.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за другий рік повномасштабної війни українці відкрили рекордну кількість ФОПів за останнє десятиліття — майже 315 тисяч, а кількість новостворених компаній приросла на 60% у порівнянні з показниками у перший рік великої війни.