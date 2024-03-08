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8 березня 2024, 10:45

Обмеження карткових переказів стосуватимуться 1% операцій — Гетманцев

Законопроєкт про обмеження карткових переказів, який напрацьовують в Національному банку, стосуватиметься незначної кількості операцій. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Укрінформу.

Законопроєкт про обмеження карткових переказів, який напрацьовують в Національному банку, стосуватиметься незначної кількості операцій.
Фото: Укрінформ

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«Обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які здійснюються кожним із нас щодня. Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні „бізнеси“, які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб», — сказав він.

Гетманцев пояснив, що 99% безготівкових операцій населення є типовими.

«Але, напевно, нетиповою є операція, коли пенсіонер на свою картку збирає гроші від 100 незнайомих людей. На жаргоні злочинців це називається „дропер“, коли пенсіонер віддає свою картку мовби „в оренду“ і за невеличкий відсоток акумулює на ній надходження від невідомих людей, а потім перекидає ці кошти злочинцю», — пояснив схему нардеп.

Гетманцев зазначив, що законопроєкт Нацбанку, коли він буде готовий, публічно обговорюватиметься і фінансовий комітет «ухвалить зважене комплексне рішення».

До теми: НБУ вивчає питання обмеження на карткові перекази і поповнення готівки через термінали

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
8 березня 2024, 11:02
#
Не бреши! З нашими неповороткими банками — торкнеться всіх! А банкам плювати на своїх клієнтів. Бюрократія і втрачений час та нерви.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
8 березня 2024, 11:22
#
Да нет, в этот раз это реально против дроперов закон — 50 операций п2п в день обычный человек никогда не делает
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