Обмеження карткових переказів стосуватимуться 1% операцій — Гетманцев

Законопроєкт про обмеження карткових переказів, який напрацьовують в Національному банку , стосуватиметься незначної кількості операцій. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Укрінформу.

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«Обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які здійснюються кожним із нас щодня. Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні „бізнеси“, які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб», — сказав він.

Гетманцев пояснив, що 99% безготівкових операцій населення є типовими.

«Але, напевно, нетиповою є операція, коли пенсіонер на свою картку збирає гроші від 100 незнайомих людей. На жаргоні злочинців це називається „дропер“, коли пенсіонер віддає свою картку мовби „в оренду“ і за невеличкий відсоток акумулює на ній надходження від невідомих людей, а потім перекидає ці кошти злочинцю», — пояснив схему нардеп.

Гетманцев зазначив, що законопроєкт Нацбанку, коли він буде готовий, публічно обговорюватиметься і фінансовий комітет «ухвалить зважене комплексне рішення».

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