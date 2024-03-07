Українські жінки переосмислюють фінансову свободу через криптовалюти — опитування Binance

У переддень визначної дати для жіночої спільноти Binance опублікував результати опитування, яке ілюструє динамічне зростання інтересу до криптовалют та блокчейну серед українських жінок.

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Як з’ясувалося, більшість опитаних українських жінок сприймають криптовалюту як можливість додаткового доходу та шлях до фінансової свободи.

Майже половина учасниць (45%) вважають себе новачками у світі криптовалют. Попри вікові та гендерні стереотипи українські жінки активно залучаються до криптоспільноти.

Цінність криптовалют

Для більшості українських жінок основними перевагами криптовалют є «можливості для інвестицій» (35,85%) та «фінансова свобода» (31,13%). Ці показники доводять і їхнє прагнення до фінансової незалежності.

Вік

Найбільшу активність у криптоспільності проявляють жінки віком 26 — 36 років (36,79%). Це демонструє високий потенціал серед молодих жінок у сфері цифрових активів.

За ними йдуть респонденти віком 18 — 25 років (27,36%) та 36 — 45 років (25,47%).

Менш представлені вікові категорії 46 — 55 років (7,55%) та 56+ років (2,83%).

Мотивація

Основними мотиваторами до зацікавлення криптовалютами стали:

«друзі, родина, колеги по роботі» (38,68%);

«інформація зі ЗМІ, інтернету, соціальних мереж» (34,91%).

Час

38,68% українських жінок, які займаються криптовалютами, відповіли, що змогли зрозуміти основи цього ринку за декілька місяців, тобто в них є не лише бажання, а й спроможність швидко адаптуватися до нових технологій.

Ідентифікація в криптоспільноті

Майже половина опитаних (45,28%) визнає, що вони перебувають ще на етапі освоєння криптовалют. Щоправда, чимало й тих, хто активно ідентифікує себе як інвестори (20,75%) та ходлери (17,92%).

Лише 11,32% опитаних пов'язує свою основну діяльність з криптовалютами або блокчейном, вказуючи на значний потенціал для зростання у цій галузі.

Нагадаємо

Біткоїн після того, як оновив свій історичний максимум (понад $69 000), різко обвалився до $59 тис. Втім перша криптовалюта знову відновила зростання. На момент написання новини ціна активу становить $66 730.