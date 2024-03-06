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6 березня 2024, 16:31

Біткоїн після прориву обвалився до $59 тис, але згодом відновив ріст

Біткоїн після того, як оновив свій історичний максимум, різко обвалився до $59 тис. Втім вже сьогодні, 6 березня, перша криптовалюта знову відновила ріст.

Біткоїн після того, як оновив свій історичний максимум, різко обвалився до $59 тис.

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Як свідчать дані TradingView, після досягнення позначки $69 тис 5 березня, що стало максимальним значенням за весь час торгів, біткоїн за 5 годин відкотився аж на 10 тисяч.

Годинний графік біткоїна 5−6 березня 2024 року / Джерело: TradingView

На цьому тлі обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на ринку криптовалют склав понад $1 млрд за 24 години. Було ліквідовано позиції 296 988 трейдерів. Приблизно $818 млн втрат припало на лонг-позиції, майже $235 млн — на шорт.

Втім, після такого різкого обвалу, ціна почала відновлюватись й на момент написання новини біткоїн торгувався у діапазоні $66−67 тис.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
6 березня 2024, 17:03
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На графики удобно обрезали время — с новостью опоздали! — время «обвала» было вчера с 19 по 21. Сейчас курс в «норме»
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