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7 березня 2024, 12:01

Українці активно почали скуповувати вживані авто

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 17,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 17,8 тис.
Фото:depositphotos

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У порівнянні з лютим 2023 року реєстрації таких авто збільшились на третину.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%.Далі йдуть:

  • дизельні — 27%;
  • електромобілі — 16%;
  • авто з ГБО — 5%;
  • гібриди — 4%.

Читайте: За два місяці 2024 року українці імпортували майже 60 тисяч авто, кожне друге — старше за 10 років

Які моделі авто лідирують

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До топ — 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • VW Golf — 963 од.;
  • Renault Megane — 806 од.;
  • Skoda Octavia — 688 од.;
  • VW Passat — 572 од.;
  • VW Tiguan — 451 од.;
  • Nissan Leaf — 416 од.;
  • Nissan Rogue — 414 од.;
  • Audi Q5 — 409 од.;
  • Tesla Model 3 — 380 од.;
  • Audi A4 — 349 од.

Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,4 року.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
bonv
bonv
7 березня 2024, 12:50
#
Весна:)))
+
+15
TAN72
TAN72
7 березня 2024, 13:29
#
Надо возобновить техосмотр и появится куча металлолома.
+
+52
nitrolog
nitrolog
7 березня 2024, 14:01
#
Раніше був техосмотр і вся та ж купа металобрухту продовжувала кататись))
якби справді перевіряли я був би радий, тоді зникли би усі ті корчі дизельні з який дим валить більше аніж з фабрики, зникли би усі ті хто сліпить на дорозі своїми ксенонами та діодами без лінз і нерегульованими фарами, ті з кого олива витікає, багато б хто зник
але це все не в нашій країні((
+
0
3212242
3212242
7 березня 2024, 14:32
#
Якщо за умови, що моє щорічне ТО, яке я й так добровільно проходжу в офіційного дилера буде автоматично зараховуватись — то нехай відновлюють. А в тому вигляді як було — це лише розсадник корупції.
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