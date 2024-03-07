Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 17,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.
Українці активно почали скуповувати вживані авто
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У порівнянні з лютим 2023 року реєстрації таких авто збільшились на третину.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%.Далі йдуть:
- дизельні — 27%;
- електромобілі — 16%;
- авто з ГБО — 5%;
- гібриди — 4%.
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Які моделі авто лідирують
Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
До топ — 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VW Golf — 963 од.;
- Renault Megane — 806 од.;
- Skoda Octavia — 688 од.;
- VW Passat — 572 од.;
- VW Tiguan — 451 од.;
- Nissan Leaf — 416 од.;
- Nissan Rogue — 414 од.;
- Audi Q5 — 409 од.;
- Tesla Model 3 — 380 од.;
- Audi A4 — 349 од.
Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,4 року.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.
Коментарі - 4
якби справді перевіряли я був би радий, тоді зникли би усі ті корчі дизельні з який дим валить більше аніж з фабрики, зникли би усі ті хто сліпить на дорозі своїми ксенонами та діодами без лінз і нерегульованими фарами, ті з кого олива витікає, багато б хто зник
але це все не в нашій країні((