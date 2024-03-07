Українці активно почали скуповувати вживані авто

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 17,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з лютим 2023 року реєстрації таких авто збільшились на третину.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%.Далі йдуть:

дизельні — 27%;

електромобілі — 16%;

авто з ГБО — 5%;

гібриди — 4%.

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Які моделі авто лідирують

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До топ — 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

VW Golf — 963 од.;

Renault Megane — 806 од.;

Skoda Octavia — 688 од.;

VW Passat — 572 од.;

VW Tiguan — 451 од.;

Nissan Leaf — 416 од.;

Nissan Rogue — 414 од.;

Audi Q5 — 409 од.;

Tesla Model 3 — 380 од.;

Audi A4 — 349 од.

Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,4 року.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.