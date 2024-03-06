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6 березня 2024, 19:15

Новий екологічний податок ЄС може зруйнувати економіку України — Politico

Європейський екологічний податок СВАМ, який почне працювати у 2026 році, завдасть значних збитків українським виробникам, якщо до моделі його запровадження не внести швидких змін. Зараз Україна ще має шанс відтермінувати його запровадження, якщо вживатиме нагальних заходів, повідомляє Politico.

Європейський екологічний податок СВАМ, який почне працювати у 2026 році, завдасть значних збитків українським виробникам, якщо до моделі його запровадження не внести швидких змін.
Фото: slovoidilo.ua

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«У той час, коли ЄС обіцяє фінансувати військові зусилля України, скільки б часу це не тривало, він також наполегливо просуває новий закон, який у нинішньому вигляді може виснажити понівечену війною українську економіку. Йдеться про податок, який ЄС планує запровадити на цілу низку продукції вуглецевоємного імпорту, зокрема на залізо та сталь», — вказує видання.

Politico зауважує, що через повномасштабне вторгнення Росії залежність України від експорту своєї продукції до ЄС значно зросла, оскільки чорноморські торговельні шляхи були закриті через військову небезпеку. В результаті Україна зазнає серйозного економічного удару у 2026 році, коли CBAM почне діяти. За різними оцінками, країна може втратити $1,4 млрд.

«Проте, у законі про СВАМ є пункт про форс-мажорні обставини — або стихійне лихо — для виняткових обставин, і війна та військові дії підпадають під цю категорію. Але Брюссель не дав чітких сигналів, що запропонує Києву виключення з під дії механізму», — наголошує Politico.

Думка експертів

Якби податок на викиди вуглецю в ЄС набув чинності сьогодні, кажуть опитані виданням експерти, це призвело б до падіння експорту 1,4 млн тонн чавуну з Україні, що еквівалентно втратам у розмірі $600 млн.

Експорт сталевих напівфабрикатів також впав би на 1,3 млн тонн, що в сумі склало б $640 млн недоотриманого доходу.

«Україна буде поставлена на коліна», — попередив Йожеф Ксапо, директор з технологій та стратегії «АрселорМіттал Кривий Ріг», найбільшого металургійного заводу країни.

ЄС не зацікавлений у знищенні економіки України

Водночас видання зауважує, що ЄС і сам не зацікавлений у знищенні української економіки. Частково через це норми щодо СВАМ містять положення про форс-мажорні обставини, яке дозволяє ЄС робити винятки.

Мохаммед Шахім, євродепутат від Нідерландів, що очолює роботу профільного комітету Європарламенту, зазначає, що учасники переговорів вважають це формулювання «українським кейсом».

Однак Європарламент не може ухвалити цю норму самостійно — цей крок має зробити виконавча влада ЄС у Брюсселі (Європейська комісія). Поки що вона цього не зробила, хоча ще має час, адже механізм почне діяти лише у 2026 році.

Водночас такі рішення не ухвалюються у ЄС за одну ніч, пише Politico. Переговори про членство зазвичай тривають роками. Інтеграція законів ЄС у національне законодавство — це довгий процес, а війна ще більше ускладнює ситуацію.

Науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Сагатом Саха здивований, що ситуація з податком на викиди вуглецю не розглядається як нагальна проблема. Він попереджає, що з наближенням виборів у ЄС це питання може бути відкладено на місяці.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

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+15
matroskin
matroskin
6 березня 2024, 19:57
#
Якщо це коли небуть станеться (що малоймовірно), то Україна буде транзитною країною між ЄС і тим що залишиться від рф і далі, тому перевіреним польським методом можна буде отримувати дотацї більші ніж гроші від експорту сталі.
Заблокувать потік товарів з ЄС і сировини з рф, і зробити це основним джерелом наповнення бюджету, звісно це мають робити шахтарі, лісоруби, водії, газовики, пенсіонери і т.д., влада ж офіційно має лише розводити руками й натякати на черговий транш.
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0
Rubi0
Rubi0
6 березня 2024, 21:52
#
По сути вы предлагаете то что было до 2014 года, когда Украина просто получала десятки млрд долларов сидя на транзите газа нефти аммиака зерна стали удобрений и т. д.
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0
neverice
neverice
6 березня 2024, 22:04
#
Прям уж десятки мільярдів) Подивіться заради цікавості ставки на транзит газу до 2014. Зате за газ переплачували ми реально мільярди (по 100−150 доларів зверху ринкової ціни)
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0
82845392
82845392
6 березня 2024, 22:18
#
1. У нас для этого была (и есть) труба — как-то не оч. получилось манипулировать статусом транзитера, даже сейчас, после уничтожения СП.
2. А что произойдет при этом с РБ и прямыми трансграничными стыками (Латвия/Эстония/моря)?
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0
matroskin
matroskin
6 березня 2024, 22:56
#
1. Ну так мы не думали, что международный транспортный шантаж может быть высоко прибыльным бизнесом.
2. Думаю последуют польскому примеру, почему полякам можно, а нам или белорусам нет ?
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0
neverice
neverice
6 березня 2024, 20:25
#
Цікаво, як це експорт чавуну впав би на 1.4 млн тон, якщо в 2022 ми експортували всього 1.32 млн тон. Причому ринок ЄС зазвичай займає у нас всього 10%. Більшість йшла і йде в Китай, Туреччину, близький схід та інші.
А на відновлення найближчим часом довоєнних показників з виробництва металопродукції годі й очікувати, після руйнування 50% потужностей.
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