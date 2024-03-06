ЄС йде на поступки: Єврокомісар анонсував нові пропозиції для протестуючих фермерів

Наступного тижня Єврокомісія представить нові законодавчі пропозиції на задоволення вимог протестуючих фермерів. Про це заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський в інтерв'ю RMF FM в Брюсселі.

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За його словами, Європейська комісія бере на себе зобов’язання, що цього року не буде штрафних санкцій для фермерів, які не дотримуються екологічних або кліматичних стандартів.

Це означає, що їхні прямі виплати не зменшаться. Однак у 2025−2027 роках, тобто до кінця бюджетного періоду, будуть внесені зміни для пом’якшення існуючих вимог Європейського зеленого курсу. Це будуть законодавчі рішення.

«Це буде пакет рішень, який має звільнити фермерів від усіх занепокоєнь, не стільки щодо Зеленого курсу, скільки щодо його елементів, які включені до Спільної сільськогосподарської політики», — сказав Войцеховський.

Пакет включатиме повну відмову від обов'язкового залуження 4 відсотків земель. Остання пропозиція Єврокомісії передбачала лише часткове звільнення від цього зобов'язання.

Фермери, як і раніше, зможуть залишати землю під паром, але це буде добровільною дією, за яку вони будуть додатково винагороджуватися.

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Будуть також знайдені рішення для пом'якшення суворості сівозміни та зобов'язання використовувати озимий покрив. Нова пропозиція буде більш гнучкою і, наприклад, кожна країна зможе сама обирати період для застосування сівозміни.

З іншого боку, фермерські господарства до 10 гектарів будуть звільнені від перевірок на відповідність екологічним вимогам. Отже, фермерів не штрафуватимуть за їх недотримання. А в Польщі фермерські господарства розміром до 10 га становлять три чверті всіх фермерських господарств.

Комісар Войцеховський також запропонує розширити можливість надання державної допомоги фермерам. Йдеться про допомогу, санкціоновану Єврокомісією у зв'язку з війною в Україні. Наразі фермери отримали 4 млрд євро такої підтримки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня.

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску.

Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції й відмова Польщі від європейського зеленого курсу.