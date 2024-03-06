«Універсал» обійшов «Приват»: як змінилась мережа платіжних карток торік

Протягом минулого року кількість платіжних карток зросла на 5,3 млн (+4,9%). Загалом їх стало 115,1 млн. Водночас збільшилась й частка активних карток на 5,8 млн (+12,6%). Про це свідчать дані НБУ . Попри загальний приріст платіжних карток, кількість емітентів зменшилась з 63 до 59, пише FinTechInsider.

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Зі списку емітентів зникли збанкрутілі «УкрБудІнвестБанк», «Конкорд Банк», «Айбокс Банк» та «Банк Форвард». Водночас серед емітентів карток з’явилася назва «Агропросперіс банку».

Хто наростив кількість карток

Першим за кількістю відкритих карток торік виявився «Універсал Банк», який збільшив карткову мережу до 18,2 млн — плюс 3,7 млн карток або 25,6%, та збільшив кількість активних карток до 8 млн — плюс 1,9 млн активних карток або 30%.

Другим за динамікою кількості карток був державний «Приватбанк»: карткова мережа банку зросла до 50,5 млн — плюс 2,5 млн карток або 5,1%, а мережа активних карток збільшилася до 28,2 млн — на 2,3 млн або 8,94%.

Також один з найбільших приростів показали в «А-Банку», який торік збільшив загальну кількість карток до 5,8 млн — на 2,2 млн або 57,7%, а кількість активних карток до 1,2 млн — на 0,5 млн або 72,6%.

Хто скоротив мережу

Найбільше скорочення карткової мережі торік зобразив «Райффайзен Банк». Загалом за 2023 рік банк скоротив загальну кількість карток до 5,9 млн — на 1,1 млн карток або 15,9%. Мережа активних карток банку залишилася майже без змін на рівні 2,3 млн — зросла на майже 9 тисяч або 0,4%.

Також карткову мережу номінально скоротив «Таскомбанк» — загальна кількість карток банку впала до 1,1 млн — на 0,9 млн або 43,8%. Водночас його мережа активних карток навпаки зросла до 205 тисяч — на майже 73 тисяч карток або 54,8%.

Ще суттєвий відтік у карткових клієнтах зафіксував націоналізований торік «Сенс Банк». Загальна кількість карток банку скоротилася до 2,6 млн — на 0,8 млн або 22,6%, а кількість активних карток впала до 554 тисяч — на 193 тисяч або 25,85%.

Державний «Ощадбанк» також зафіксував незначне падіння загальної карткової мережі до 16,5 млн — на 466 тисяч або 2,7%. Водночас динаміка за активними картками у банку торік суттєво зросла до 7,4 млн — на 1,2 млн карток або 18,35%.

До теми: Другий рік великої війни: обсяги безготівкових розрахунків зростають (інфографіка)