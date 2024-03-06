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6 березня 2024, 13:10

Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС

Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з Європейським Союзом, щоб розрядити запеклу політичну суперечку з Польщею, але також закликає ЄС заборонити імпорт російського зерна. Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, повідомляє Financial Times.

Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з Європейським Союзом, щоб розрядити запеклу політичну суперечку з Польщею, але також закликає ЄС заборонити імпорт російського зерна.
Фото: pixabay.com

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Качка сказав, що Київ виступає за нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, хоча ЄС також має заборонити експорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще надходить до блоку через Білорусь і країни Балтії.

«Можливо, для перехідного періоду такого роду керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС — це те, що нам усім потрібне», — сказав Качка. Але він додав: «Щодо пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а росія».

Качка зазначив, що Київ підтримує нові заходи, запропоновані Брюсселем, щодо встановлення обмежень на імпорт яєць, птиці та цукру з червня, а також дозволу окремим країнам закривати свої ринки для українського зерна, за винятком подальшого транзиту в інші країни.

Також нещодавно Київ погодився перенаправити експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через Чорне море, а не автомобільним транспортом через сусідні країни, щоб зменшити напруженість.

«Ми добровільно припинили дозвіл на експорт кукурудзи в усі п’ять сусідніх держав-членів. Незважаючи на це, ми досягли в експорті ще одного нового рекорду — 15 млн тонн кукурудзи в календарному 2023 році. Тож у нас великий попит в інших країнах. Україна заповнила прогалини у виробництві ЄС», — сказав Качка.

Нагадаємо

Польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня.

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску.

Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції й відмова Польщі від європейського зеленого курсу.

Джерело: Мінфін
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