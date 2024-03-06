Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС

Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з Європейським Союзом, щоб розрядити запеклу політичну суперечку з Польщею, але також закликає ЄС заборонити імпорт російського зерна. Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, повідомляє Financial Times.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Качка сказав, що Київ виступає за нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, хоча ЄС також має заборонити експорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще надходить до блоку через Білорусь і країни Балтії.

«Можливо, для перехідного періоду такого роду керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС — це те, що нам усім потрібне», — сказав Качка. Але він додав: «Щодо пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а росія».

Качка зазначив, що Київ підтримує нові заходи, запропоновані Брюсселем, щодо встановлення обмежень на імпорт яєць, птиці та цукру з червня, а також дозволу окремим країнам закривати свої ринки для українського зерна, за винятком подальшого транзиту в інші країни.

Також нещодавно Київ погодився перенаправити експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через Чорне море, а не автомобільним транспортом через сусідні країни, щоб зменшити напруженість.

«Ми добровільно припинили дозвіл на експорт кукурудзи в усі п’ять сусідніх держав-членів. Незважаючи на це, ми досягли в експорті ще одного нового рекорду — 15 млн тонн кукурудзи в календарному 2023 році. Тож у нас великий попит в інших країнах. Україна заповнила прогалини у виробництві ЄС», — сказав Качка.

Нагадаємо

Польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня.

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску.

Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції й відмова Польщі від європейського зеленого курсу.