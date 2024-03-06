Де українці зберігають свої заощадження: рейтинг банків

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Скорочення обсягу

За місяць обсяг скоротився на 28,9 млрд гривень за рахунок скорочення на вимогу, а обсяг термінових депозитів залишився на колишньому рівні. Незначне сезонне скорочення спричинене тим, що громадяни у січні витрачають гроші, отримані у грудні у вигляді премій та інших виплат.

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Де найбільше вкладів

Найбільше вкладів у державному Приватбанку — 378,2 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк — 184,3 млрд гривень на третьому приватний Універсал Банк — 62,9 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 58,6 млрд гривень, Сенс Банк — 46,6 млрд гривень та приватний ПУМБ — 46,1 млрд гривень.