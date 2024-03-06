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6 березня 2024, 12:52

Де українці зберігають свої заощадження: рейтинг банків

Станом на 1 лютого 2024 року в 63 банках зберігалося 1 трлн 55 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 665,6 млрд гривень). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.

Станом на 1 лютого 2024 року в 63 банках зберігалося 1 трлн 55 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 665,6 млрд гривень).
Фото: depositphotos

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Скорочення обсягу

За місяць обсяг скоротився на 28,9 млрд гривень за рахунок скорочення на вимогу, а обсяг термінових депозитів залишився на колишньому рівні. Незначне сезонне скорочення спричинене тим, що громадяни у січні витрачають гроші, отримані у грудні у вигляді премій та інших виплат.

Читайте: Депозити резидентів в українських банках скоротилися на 2,1%

Де найбільше вкладів

Найбільше вкладів у державному Приватбанку — 378,2 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк — 184,3 млрд гривень на третьому приватний Універсал Банк — 62,9 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 58,6 млрд гривень, Сенс Банк — 46,6 млрд гривень та приватний ПУМБ — 46,1 млрд гривень.

Де українці зберігають свої заощадження: рейтинг банків

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
6 березня 2024, 13:00
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