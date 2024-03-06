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6 березня 2024, 12:13

Латвія остаточно заборонила ввезення зерна та овочів з росії та білорусі

Уряд Латвії затвердив перелік сільськогосподарських та кормових товарів з росії та білорусі, які підпадають під раніше запроваджену в країні заборону на імпорт такої продукції. Про це передає

Уряд Латвії затвердив перелік сільськогосподарських та кормових товарів з росії та білорусі, які підпадають під раніше запроваджену в країні заборону на імпорт такої продукції.
Фото: depositphotos

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Що відомо

За інформацією міністерства землеробства Латвії, під заборону потрапили овочі та фрукти, зернові й кормові культури.

Зокрема, заборона поширюється на картоплю, помідори, цибулю, часник, капусту, садовий салат, моркву, столову ріпу та брукву, столові буряки, вівсяне коріння, кореневу селеру, редис, огірки та корнішони, бобові, свіжі овочі.

Крім того, із росії та білорусі до Латвії не можна буде ввозити пшеницю та суміш пшениці та жита, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, рис, сорго та гречку.

Також заборонені до ввезення борошно та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктів, риба або ракоподібні, молюски або інші водяні безхребетні, висівки, залишки виробництва крохмалю тощо.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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matroskin
matroskin
6 березня 2024, 12:16
#
Що це міняє? Вони й так в основному возять через Білорусь-Польшу, причому в саму Польшу в т.ч.
Людям платять за блокаду кордону, не буде зерна-будуть блокувати олію, не буде олії-скажуть «блокуємо щоб у нас пробок не було», або «викидів CO2», був би спонсон-а за що блокувать знайдеться.
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neverice
neverice
6 березня 2024, 12:31
#
Латвійці, насправді, молодці. Коли інші починають блокувати — набагато складніше маніпулювати та виправдовувати себе полякам. Фактично, до недавна навіть ми не були в курсі масштабів експорту агропродукції з росії до ЄС. А тепер — це всплило. І пішли незручні питання до країн ЄС. Якщо журналісти вдало підхватять цю тему — можна завернути все це фермерське невдоволення проти росії.
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matroskin
matroskin
6 березня 2024, 13:19
#
До чого тут взагалі те зерно чи т.п.
Проблема зерна, чи то фермерів вирішується елементарно, польський уряд забороняє польським виробникам купувати не польське зерно і все. Це елементарно впроваджується і контролюється. Але так співпало, що «проблема» ця насправді для Польші є неабиякою вигодою, якою вони всі вдало користуються і тому вирішувати її не спішать і не будуть. Їх уряд використовує це як інструмент розвода ЄС на гроші, а громадяни задіяні в блокуваннях не погано заробляють від рф. От і все.
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