Уряд Латвії затвердив перелік сільськогосподарських та кормових товарів з росії та білорусі, які підпадають під раніше запроваджену в країні заборону на імпорт такої продукції. Про це передає
Латвія остаточно заборонила ввезення зерна та овочів з росії та білорусі
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Що відомо
За інформацією міністерства землеробства Латвії, під заборону потрапили овочі та фрукти, зернові й кормові культури.
Зокрема, заборона поширюється на картоплю, помідори, цибулю, часник, капусту, садовий салат, моркву, столову ріпу та брукву, столові буряки, вівсяне коріння, кореневу селеру, редис, огірки та корнішони, бобові, свіжі овочі.
Крім того, із росії та білорусі до Латвії не можна буде ввозити пшеницю та суміш пшениці та жита, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, рис, сорго та гречку.
Також заборонені до ввезення борошно та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктів, риба або ракоподібні, молюски або інші водяні безхребетні, висівки, залишки виробництва крохмалю тощо.
Коментарі - 3
Людям платять за блокаду кордону, не буде зерна-будуть блокувати олію, не буде олії-скажуть «блокуємо щоб у нас пробок не було», або «викидів CO2», був би спонсон-а за що блокувать знайдеться.
Проблема зерна, чи то фермерів вирішується елементарно, польський уряд забороняє польським виробникам купувати не польське зерно і все. Це елементарно впроваджується і контролюється. Але так співпало, що «проблема» ця насправді для Польші є неабиякою вигодою, якою вони всі вдало користуються і тому вирішувати її не спішать і не будуть. Їх уряд використовує це як інструмент розвода ЄС на гроші, а громадяни задіяні в блокуваннях не погано заробляють від рф. От і все.