Deutsche Börse запустила криптобіржу, приплив інституційних інвестицій у крипту: що нового на ринку

Експерти спрогнозували приплив інституційних інвестицій у криптовалюти

Інституційні інвестори, які володіють криптовалютами, планують збільшити вкладення на тлі сприятливих перспектив розвитку індустрії. Про це свідчать дані опитування Nickel Digital. Про це повідомляє The Block.

«Переконлива прибутковість сектору в поєднанні зі схваленням спотових біткоїн-ETF очікувано посилили оптимізм, але кількість респондентів, які мають намір наростити вкладення, є примітною», — заявив партнер-засновник лондонської фірми, яка управляє криптофондом, Анатолій Крачилов.

Згідно з результатами дослідження, 74% інституційних інвесторів і керуючих активами мають намір збільшити свої позиції в криптовалютах.

Приблизно 87% респондентів назвали поточні інвестиційні можливості в галузі «привабливими», а 20% - «дуже привабливими».

Ще більш позитивні настрої учасники опитування продемонстрували щодо довгострокової перспективи. Для п’ятирічного терміну вищевказані оцінки набрали відповідно 92% і 41%.

Близько 13% інвесторів планують «істотно» наростити капітал у цифрових валютах.

У розрізі категорій найбільш значна частка тих, хто має намір збільшити вкладення в криптовалюти, серед суверенних і пенсійних фондів — 74% і 71% відповідно.

Найобережніші плани позначили керівники хедж-фондів: 12% мають намір скоротити інвестиції і тільки 60% готові наростити.

Крачилов зазначив, що результати опитування значно відрізняються від отриманих рік тому, коли інституціонали зберігали настороженість щодо крипторинку.

Обсяг ліквідацій на крипторинку перевищив $1 мільярд за добу

Ввечері 5 березня 2024 року ціна біткоїна встановила новий історичний максимум на позначці вище $69 000. Проте згодом курс активу різко впав до $59 000. На тлі цього обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на ринку криптовалют склав понад $1 млрд за 24 години.

За останню добу було ліквідовано позиції 296 988 трейдерів. Приблизно $818 млн втрат припало на лонг-позиції, майже $235 млн — на шорт.

Більшість ліквідацій відбулися на торгових парах з біткоїном — $310,04 млн та Ethereum — $186,11 млн.

Найбільшу суму ліквідацій вже традиційно зафіксували на криптовалютних біржах Binance та OKX — $402,35 млн та $367,59 млн відповідно.

Відзначимо, найбільша ліквідація на $9 млн була зафіксована на криптобіржі Bitmex у торговій парі XBT/USD.

Binance призупинить усі послуги з нігерійською найрою

Криптовалютна біржа Binance заявила про те, що призупинить усі послуги, пов’язані з національною валютою Нігерії, на своїй платформі. Це сталося на тлі дедалі більшого тиску на компанію в країні.

Згідно з офіційним повідомленням, усі депозити в найрі будуть автоматично конвертовані в Tether USDt (USDT) 8 березня 2024 року о 10:00 за київським часом за курсом у 1515,13 NGN.

При цьому вивести кошти в найрі після 08:00 8 березня вже не можна. Приймання депозитів закрито з 5 березня.

Раніше біржа призупинила підтримку торгових пар з найрою на своєму P2P-сервісі.

Наприкінці лютого 2024 року місцева влада звинуватила криптобіржі в девальвації національної валюти шляхом спекуляцій і фіксування курсу. За цим вона обмежила доступ до платформ для локальних користувачів.

У березні 2024 року з’явилася інформація про те, що Binance загрожує штраф у $10 млрд. Однак пізніше це спростували. Водночас діяльність платформи дійсно піддалася перевірці з боку наглядових органів.

Пізніше Комітет Палати представників Нігерії з фінансових злочинів викликав CEO Binance Річарда Тенга для надання свідчень.

Deutsche Börse запустила криптобіржу з фокусом на інституціоналів

Оператор фондової біржі Deutsche Börse запустив орієнтовану на інституціоналів регульовану платформу для спотової торгівлі, розрахунків і зберігання криптовалютних активів Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX).

Розрахункові та депозитарні послуги надаватиме дочірня організація Crypto Finance (Deutschland) з ліцензіями від Федерального управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin).

«Ми забезпечимо прозорі та безпечні ринкові операції з криптовалютами відповідно до нормативних вимог для інституціоналів», — ідеться в пресрелізі.

У Deutsche Börse Group підкреслили, що ініціатива є першим кроком у стратегії Horizon 2026, яка передбачає провідну роль організації в цифровізації класів активів. Мета — значно розширити спектр інструментів для великих клієнтів.

Оператор фондової біржі Deutsche Börse запустив орієнтовану на інституціоналів регульовану платформу для спотової торгівлі, розрахунків і зберігання криптовалютних активів Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX).