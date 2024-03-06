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Deutsche Börse запустила криптобіржу, приплив інституційних інвестицій у крипту: що нового на ринку
Експерти спрогнозували приплив інституційних інвестицій у криптовалюти
Інституційні інвестори, які володіють криптовалютами, планують збільшити вкладення на тлі сприятливих перспектив розвитку індустрії. Про це свідчать дані опитування Nickel Digital. Про це повідомляє The Block.
«Переконлива прибутковість сектору в поєднанні зі схваленням спотових біткоїн-ETF очікувано посилили оптимізм, але кількість респондентів, які мають намір наростити вкладення, є примітною», — заявив партнер-засновник лондонської фірми, яка управляє криптофондом, Анатолій Крачилов.
Згідно з результатами дослідження, 74% інституційних інвесторів і керуючих активами мають намір збільшити свої позиції в криптовалютах.
Приблизно 87% респондентів назвали поточні інвестиційні можливості в галузі «привабливими», а 20% - «дуже привабливими».
Ще більш позитивні настрої учасники опитування продемонстрували щодо довгострокової перспективи. Для п’ятирічного терміну вищевказані оцінки набрали відповідно 92% і 41%.
Близько 13% інвесторів планують «істотно» наростити капітал у цифрових валютах.
У розрізі категорій найбільш значна частка тих, хто має намір збільшити вкладення в криптовалюти, серед суверенних і пенсійних фондів — 74% і 71% відповідно.
Найобережніші плани позначили керівники хедж-фондів: 12% мають намір скоротити інвестиції і тільки 60% готові наростити.
Крачилов зазначив, що результати опитування значно відрізняються від отриманих рік тому, коли інституціонали зберігали настороженість щодо крипторинку.
Обсяг ліквідацій на крипторинку перевищив $1 мільярд за добу
Ввечері 5 березня 2024 року ціна біткоїна встановила новий історичний максимум на позначці вище $69 000. Проте згодом курс активу різко впав до $59 000. На тлі цього обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на ринку криптовалют склав понад $1 млрд за 24 години.
За останню добу було ліквідовано позиції 296 988 трейдерів. Приблизно $818 млн втрат припало на лонг-позиції, майже $235 млн — на шорт.
Більшість ліквідацій відбулися на торгових парах з біткоїном — $310,04 млн та Ethereum — $186,11 млн.
Найбільшу суму ліквідацій вже традиційно зафіксували на криптовалютних біржах Binance та OKX — $402,35 млн та $367,59 млн відповідно.
Відзначимо, найбільша ліквідація на $9 млн була зафіксована на криптобіржі Bitmex у торговій парі XBT/USD.
Binance призупинить усі послуги з нігерійською найрою
Криптовалютна біржа Binance заявила про те, що призупинить усі послуги, пов’язані з національною валютою Нігерії, на своїй платформі. Це сталося на тлі дедалі більшого тиску на компанію в країні.
Згідно з офіційним повідомленням, усі депозити в найрі будуть автоматично конвертовані в Tether USDt (USDT) 8 березня 2024 року о 10:00 за київським часом за курсом у 1515,13 NGN.
При цьому вивести кошти в найрі після 08:00 8 березня вже не можна. Приймання депозитів закрито з 5 березня.
Раніше біржа призупинила підтримку торгових пар з найрою на своєму P2P-сервісі.
Наприкінці лютого 2024 року місцева влада звинуватила криптобіржі в девальвації національної валюти шляхом спекуляцій і фіксування курсу. За цим вона обмежила доступ до платформ для локальних користувачів.
У березні 2024 року з’явилася інформація про те, що Binance загрожує штраф у $10 млрд. Однак пізніше це спростували. Водночас діяльність платформи дійсно піддалася перевірці з боку наглядових органів.
Пізніше Комітет Палати представників Нігерії з фінансових злочинів викликав CEO Binance Річарда Тенга для надання свідчень.
Deutsche Börse запустила криптобіржу з фокусом на інституціоналів
Оператор фондової біржі Deutsche Börse запустив орієнтовану на інституціоналів регульовану платформу для спотової торгівлі, розрахунків і зберігання криптовалютних активів Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX).
Розрахункові та депозитарні послуги надаватиме дочірня організація Crypto Finance (Deutschland) з ліцензіями від Федерального управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin).
«Ми забезпечимо прозорі та безпечні ринкові операції з криптовалютами відповідно до нормативних вимог для інституціоналів», — ідеться в пресрелізі.
У Deutsche Börse Group підкреслили, що ініціатива є першим кроком у стратегії Horizon 2026, яка передбачає провідну роль організації в цифровізації класів активів. Мета — значно розширити спектр інструментів для великих клієнтів.
Оператор фондової біржі Deutsche Börse запустив орієнтовану на інституціоналів регульовану платформу для спотової торгівлі, розрахунків і зберігання криптовалютних активів Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX).
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