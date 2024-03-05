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5 березня 2024, 18:13

Турецькі готелі припинили приймати платежі від російських туристів

Російські громадяни можуть втратити можливість відпочивати в Туреччині, яка залишається одним із головних напрямків виїзного туризму для росіян, які торік здійснили понад 6 млн поїздок до республіки. Про це повідомляє The Moscow Times.

Російські громадяни можуть втратити можливість відпочивати в Туреччині, яка залишається одним із головних напрямків виїзного туризму для росіян, які торік здійснили понад 6 млн поїздок до республіки.

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За великими турецькими експортерами й покупцями російської нафти складнощі з банківськими розрахунками з росії почали відчувати готелі Туреччини. Вони неспроможні отримувати гроші за проживання гостей. Перекази надходять занадто пізно або повертаються назад.

За словами джерел видання, якщо санкції проти росії продовжать працювати, туристичний бізнес Туреччини чекають на серйозні проблеми, а десятки тисяч підприємців зазнають «величезних втрат».

Турецькі компанії перебувають під тиском із боку Заходу, який хоче підірвати торговельні відносини між москвою та Анкарою. Турецьким бізнесменам, які торгують із росією, загрожують внесенням до чорних списків США. Такі дії завдають серйозної шкоди економіці країни, пише видання.

Читайте також: Туреччина перестала платити за російську нафту

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
5 березня 2024, 18:48
#
Традиції туристів — закон для гостинних хазяїв: У Туреччині, перш ніж подавати російським туристам на обід помідори, персики, апельсини, їх заздалегідь давлять бульдозером.
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0
Три літри
Три літри
5 березня 2024, 21:20
#
Гарна новина, радію за москалів — тепер їм світить шалена бавовна на пляжах Криму.
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