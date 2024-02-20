Туреччина припинила платити за російську нафту

Проблеми з турецькими банками, які з кінця минулого року масово блокують платіжні операції з росією, дісталися російських нафтовиків. Так, російські експортери нафти вже деякий час не отримують із Туреччини гроші за продані барелі. Про це пише The Moscow Time із посиланням на Reuters.

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Як повідомляється, складнощі з оплатою енергоносіїв виникли після того, як США в грудні попередили про жорсткі заходи за порушення санкцій проти росії.

«Довелося змінювати узгоджені способи платежів або відкладати їх, при цьому постачання тривали», — пояснює джерело Reuters.

За словами двох інших співрозмовників агентства, потік російського палива у напрямку Туреччини поки не зупинявся: лише кілька невеликих вантажів зіткнулися із затримками.

Посилення банківських процедур вдарило насамперед по неенергетичній торгівлі: «Основна проблема виникає не з платежами з Туреччини, а з платежами, які Туреччина має отримати». У результаті турецький експорт у рф виявився паралізованим: постачання машин та обладнання практично зупинилося, пояснив співрозмовник агентства.

Туреччина більш ніж удвічі збільшила закупівлю російської нафти після початку повномасштабної війни з Україною і залишається єдиною країною НАТО, яка продовжує отримувати барелі з рф. За підсумками січня-листопада минулого року на турецькі НПЗ, у тому числі найбільший STAR, надійшло 8,9 млн тонн сирої нафти російського походження. Крім того, російські нафтовики продали на турецький ринок 9,4 млн тонн дизельного палива.

Те, що платежі за нафту не відбуваються, пов'язане з посиленням банківського контролю, пояснюють джерела Reuters. У січні аналогічні проблеми виникли з Індією, яка відмовилася приймати 14 танкерів із сахалінською нафтою сорту Sokol після того, як «Роснефть» не змогла відкрити рахунок в ОАЕ, щоб отримувати оплату в дирхамах.

Російські дипломати ведуть переговори з турецькою стороною щодо вирішення питання з банками, повідомив у неділю посол рф в Анкарі Олексій Єрхов. Результатів, втім, поки що немає: проблема зберігається і є «дуже серйозною», визнав він.

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