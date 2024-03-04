Середня зарплата українців зросла до 19 тисяч гривень — Держстат

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 березня 2024, 14:52

Середня зарплата українців зросла до 19 тисяч гривень — Держстат

Середня зарплата в ІV кварталі 2023 року становила 19 231 гривень, що на 16,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Про це йдеться в даних Держстату.

Середня зарплата в ІV кварталі 2023 року становила 19 231 гривень, що на 16,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У кого найвища заробітна плата

Найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 23,3% до 41 326 гривень на місяць.

На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». Фінансисти в середньому одержують 37 477 гривень. Зарплати зросли на 24,0%.

Далі йде «Державне управління та оборона», де зарплати зросли на 12,2% до 28 516 гривень.

У сфері «Професійна, наукова та технічна діяльність» зарплати зросли на 13,8% до 25 860 гривень.

Найменша заробітна плата

Найменше платять у сфері освіти — 13 500 гривень (зростання на 0,5%).

Нагадаємо

Згідно із прогнозами НБУ,реальні заробітні плати у 2024 році зростуть на 8,7% після зростання на 3,5% торік.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+38
bonv
bonv
4 березня 2024, 15:04
#
Реальна зарплата українців минулого року знову скоротилася — приблизно на 5%. Ось факт!
Гірше ж точно не буде? ©
+
+23
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 березня 2024, 15:19
#
Не пишите бред! У нас что «Госстат» что НБУ что «Пенсионный» живут в разных «Украинах»!
А почитать какую — нибудь «правду» которая печатает данные с «ворк юа» так мы все живем как в Швейцарии
+
+30
Philip92
Philip92
4 березня 2024, 15:40
#
Вот только когда будут брать коэффициент средней заработной платы по стране при расчете пенсии, вылезут боком большому количеству людей эти 19 231 грн
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 березня 2024, 15:46
#
Средняя зарплата по Украине в 2023 году, для расчета пенсий на 20.02.2024 года, — 14 308 гривень 46 копійок

https://www.pfu.gov.ua/2158510-pokaznyk-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-2023-rik/

+
0
innapcholko
innapcholko
4 березня 2024, 16:36
#
Ага 1 чинуша на 100 учителей в среднем так и зарабатывают.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами