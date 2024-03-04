Середня зарплата в ІV кварталі 2023 року становила 19 231 гривень, що на 16,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Про це йдеться в даних Держстату.
4 березня 2024, 14:52
Середня зарплата українців зросла до 19 тисяч гривень — Держстат
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У кого найвища заробітна плата
Найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 23,3% до 41 326 гривень на місяць.
На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». Фінансисти в середньому одержують 37 477 гривень. Зарплати зросли на 24,0%.
Далі йде «Державне управління та оборона», де зарплати зросли на 12,2% до 28 516 гривень.
У сфері «Професійна, наукова та технічна діяльність» зарплати зросли на 13,8% до 25 860 гривень.
Найменша заробітна плата
Найменше платять у сфері освіти — 13 500 гривень (зростання на 0,5%).
Нагадаємо
Згідно із прогнозами НБУ,реальні заробітні плати у 2024 році зростуть на 8,7% після зростання на 3,5% торік.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Гірше ж точно не буде? ©
А почитать какую — нибудь «правду» которая печатает данные с «ворк юа» так мы все живем как в Швейцарии
https://www.pfu.gov.ua/2158510-pokaznyk-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-2023-rik/