Середня зарплата українців зросла до 19 тисяч гривень — Держстат

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У кого найвища заробітна плата

Найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 23,3% до 41 326 гривень на місяць.

На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». Фінансисти в середньому одержують 37 477 гривень. Зарплати зросли на 24,0%.

Далі йде «Державне управління та оборона», де зарплати зросли на 12,2% до 28 516 гривень.

У сфері «Професійна, наукова та технічна діяльність» зарплати зросли на 13,8% до 25 860 гривень.

Найменша заробітна плата

Найменше платять у сфері освіти — 13 500 гривень (зростання на 0,5%).

Нагадаємо

Згідно із прогнозами НБУ,реальні заробітні плати у 2024 році зростуть на 8,7% після зростання на 3,5% торік.