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4 березня 2024, 9:16

НБУ прогнозує, що зарплати українців у 2024 році суттєво зростуть

Реальні заробітні плати у 2024 році зростуть на 8,7% після зростання на 3,5% торік. Про це заявили в НБУ.

Реальні заробітні плати у 2024 році зростуть на 8,7% після зростання на 3,5% торік.
Фото:depositphotos

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Що прогнозують в НБУ

Йдеться про реальне зростання, тобто після врахування інфляції.

Бізнес активніше шукає нових працівників, ніж рік тому. Кількість вакансій зростає, а деякі компанії, передусім у сфері торгівлі та послуг, навіть очікують розширення штату.

Однак підприємствам часто не вдається знайти фахівців з необхідними навичками через структурні перекоси на ринку праці.

Проблема пошуку кваліфікованих кадрів була актуальною і до повномасштабної війни, а мобілізація та значна міграція ще більше ускладнили цей процес.

Тож рівень безробіття скорочується повільно. У 2023 році він становив 19%, у 2024-му — знизиться до 16,2%. У 2025-му безробіття становитиме 13,9%, а у 2026-му — 12,2%. Для порівняння, до війни реальний рівень безробіття в Україні становив менш як 10%.

Водночас зростання конкуренції за кваліфікованих працівників підштовхує підприємства до поступового підвищення заробітних плат не тільки в номінальному вимірі, а й в реальному — тобто вище рівня інфляції. За оцінками НБУ, того року реальні зарплати в Україні середньому зросли на 3,5%.

Читайте: У 2024 році середня зарплата зросте на 20,6% за збереження чисельності працівників 6,1 млн осіб — прогноз держбюджету-2024

НБУ прогнозує подальше зниження безробіття та зростання зарплат. Попит на кваліфікованих працівників лише збільшуватиметься, особливо в разі поліпшення безпекової ситуації наступного року.

Відбудова країни потребуватиме нових робочих рук, тому компанії активно конкуруватимуть за робітників, у тому числі як за захисників, які повернуться з фронту, так і за вимушених мігрантів. Ця конкуренція й надалі стимулюватиме зростання реальних зарплат.

У 2025 році реальні зарплати зростуть на 4,9%, а у 2026-му — на 2,7%.

Читайте: В Україні зросла зарплата: в яких галузях платять найбільше

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Nasams Here
Nasams Here
4 березня 2024, 10:46
#
Тобто, зростання перекриватиме інфляцію… і це в кращому випадку.
+
+58
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
4 березня 2024, 10:50
#
Сказочный прогноз…
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