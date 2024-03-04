НБУ прогнозує, що зарплати українців у 2024 році суттєво зростуть

Реальні заробітні плати у 2024 році зростуть на 8,7% після зростання на 3,5% торік. Про це заявили в НБУ .

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Що прогнозують в НБУ

Йдеться про реальне зростання, тобто після врахування інфляції.

Бізнес активніше шукає нових працівників, ніж рік тому. Кількість вакансій зростає, а деякі компанії, передусім у сфері торгівлі та послуг, навіть очікують розширення штату.

Однак підприємствам часто не вдається знайти фахівців з необхідними навичками через структурні перекоси на ринку праці.

Проблема пошуку кваліфікованих кадрів була актуальною і до повномасштабної війни, а мобілізація та значна міграція ще більше ускладнили цей процес.

Тож рівень безробіття скорочується повільно. У 2023 році він становив 19%, у 2024-му — знизиться до 16,2%. У 2025-му безробіття становитиме 13,9%, а у 2026-му — 12,2%. Для порівняння, до війни реальний рівень безробіття в Україні становив менш як 10%.

Водночас зростання конкуренції за кваліфікованих працівників підштовхує підприємства до поступового підвищення заробітних плат не тільки в номінальному вимірі, а й в реальному — тобто вище рівня інфляції. За оцінками НБУ, того року реальні зарплати в Україні середньому зросли на 3,5%.

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