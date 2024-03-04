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4 березня 2024, 13:01

Інфляція у Туреччині у лютому прискорилася до максимуму з кінця 2022 року

Темпи зростання споживчих цін у Туреччині у лютому прискорилися до максимуму з листопада 2022 року. Інфляція склала 67,1% у річному вираженні порівняно з 64,9% у січні, за даними статистичного інституту країни (Turkstat).

Темпи зростання споживчих цін у Туреччині у лютому прискорилися до максимуму з листопада 2022 року.
Фото:depositphotos

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Аналітики в середньому прогнозували зростання на 65,7%, повідомляє Trading Economics.

Як змінилися ціни

Вартість комунальних послуг у лютому підскочила на 49,1% (місяцем раніше зростання становило 46%), транспортних послуг — на 78% (на 77,5%).

Тим часом продукти харчування подорожчали на 71,2% після підйому на 69,7% у січні. Ціни в кафе та ресторанах злетіли на 94,8% (у січні — на 92,3%). Одяг та взуття зросли у ціні на 43,4% (40,6%).

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Споживчі ціни в лютому зросли на 4,5% щодо січня, коли зростання становило 6,7%.

Базова інфляція, яка не враховує вартість продуктів, енергоносіїв, тютюнової продукції та золота, у лютому прискорилася до 72,9% у річному обчисленні проти 70,5% на місяць раніше, повідомляє Turkstat.

Ціни виробників (індекс PPI) у Туреччині минулого місяця підвищилися на 47,3% за рік та на 3,7% щодо січня. У січні ціни зросли на 44,2% та 4,1% відповідно.

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Джерело: Мінфін
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