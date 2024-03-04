Обсяг поставок з Туреччини до росії за лютий скоротився на 33% — до $670 млн порівняно з $1 млрд за аналогічний період 2023 року, випливає з даних Міністерства торгівлі республіки.
Турецький експорт до рф впав на третину через загрозу вторинних санкцій США
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Падіння експорту
За підсумками двох місяців року турецький експорт до росії склав $1,29 млрд. Роком раніше він перевищував $2 млрд. Нині на росію припадає всього 3,2% у загальному експорті Туреччини. У лютому лідерами за цим показником стали Німеччина ($1,72 млрд) та США ($1,33 млрд).
Імпорт із росії до Туреччини минулого місяця також впав більш ніж на третину (36,65%) — із $2 млрд до $1,3 млрд рік на рік.
Схожа тенденція спостерігалася й у січні. Тоді експорт із Туреччини до росії зхлопнувся на 39%, до $631 млн порівняно з $1 млрд за аналогічний період 2023 року. За низкою товарів торгівля повністю припинилася. Зокрема, це торкнулося машинного обладнання, говорило джерело Reuters.
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Причина падіння
Причиною скорочення товарообігу став ризик вторинних санкцій США. 22 грудня 2023 року американський президент Джо Байден дозволив Мінфіну вводити обмеження проти іноземних фінансових організацій, які допомагають обслуговувати угоди за участю підсанкційних осіб з росії або сприяють постачанню обладнання російському військово-промисловому комплексу.
Після цього банки в Туреччині почали переглядати відносини з клієнтами з росії через страх втратити доступ до долара, на який припадає майже половина світових фінансових трансакцій. Ситуація торкнулася і російських експортерів нафти, які перестали отримувати гроші за продані Анкарі барелі.
Нагадаємо
У січні аналогічні проблеми виникли з Індією, яка відмовилася приймати 14 танкерів із сахалінською нафтою сорту Sokol після того, як «Роснєфть» не змогла відкрити рахунок в ОАЕ, щоб отримувати оплату в дирхамах.
На початку лютого турецькі банки почали закривати рахунки російських компаній. При цьому, якщо раніше під обмеження підпадали лише ті, хто перебував під санкціями, то тепер це поширилося майже на всіх.
У кремлі говорили, що ведуть діалог із Туреччиною щодо пошуку розв'язання проблеми. До 20 лютого деякі банки республіки відновили прямі платежі з росією, але лише за «зеленим» переліком товарів, який включає продукти харчування, медикаменти, сільгосппродукцію та текстиль.
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