Турецький експорт до рф впав на третину через загрозу вторинних санкцій США

Обсяг поставок з Туреччини до росії за лютий скоротився на 33% — до $670 млн порівняно з $1 млрд за аналогічний період 2023 року, випливає з даних Міністерства торгівлі республіки.

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Падіння експорту

За підсумками двох місяців року турецький експорт до росії склав $1,29 млрд. Роком раніше він перевищував $2 млрд. Нині на росію припадає всього 3,2% у загальному експорті Туреччини. У лютому лідерами за цим показником стали Німеччина ($1,72 млрд) та США ($1,33 млрд).

Імпорт із росії до Туреччини минулого місяця також впав більш ніж на третину (36,65%) — із $2 млрд до $1,3 млрд рік на рік.

Схожа тенденція спостерігалася й у січні. Тоді експорт із Туреччини до росії зхлопнувся на 39%, до $631 млн порівняно з $1 млрд за аналогічний період 2023 року. За низкою товарів торгівля повністю припинилася. Зокрема, це торкнулося машинного обладнання, говорило джерело Reuters.

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Причина падіння