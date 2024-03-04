Населення в лютому на чверть скоротило купівлю доларів у банках

Населення України в лютому 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,394 млрд (в еквіваленті) і купило на $2,219 млрд. Чиста купівля валюти склала $824,5 млрд. Про це йдеться в даних НБУ .

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Падіння обсягів купівлі

Обсяг купівлі впав у порівнянні з січнем на 25,3%, коли українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти ($1,103 млрд).

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Нагадаємо

Українці встановили місячний рекорд за купівлею валюти за останні 11 років. У грудні чиста купівля становила $1,026 млрд. Більше було в листопаді 2012 року — тоді чиста купівля становила $1,523 млрд.