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4 березня 2024, 12:02

Населення в лютому на чверть скоротило купівлю доларів у банках

Населення України в лютому 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,394 млрд (в еквіваленті) і купило на $2,219 млрд. Чиста купівля валюти склала $824,5 млрд. Про це йдеться в даних НБУ.

Населення України в лютому 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,394 млрд (в еквіваленті) і купило на $2,219 млрд.
Фото:depositphotos

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Падіння обсягів купівлі

Обсяг купівлі впав у порівнянні з січнем на 25,3%, коли українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти ($1,103 млрд).

Читайте: Курс долара та євро на початку весни: чому розслабитися не вийде

Нагадаємо

Українці встановили місячний рекорд за купівлею валюти за останні 11 років. У грудні чиста купівля становила $1,026 млрд. Більше було в листопаді 2012 року — тоді чиста купівля становила $1,523 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Alex2006
Alex2006
4 березня 2024, 14:31
#
Порозумнішали, приємно.
+
0
tyshenkoV
tyshenkoV
4 березня 2024, 14:56
#
Ну такое, 825 миллионов баксов в месяц — сумашедшие деньги
+
0
vlsvvlsv
vlsvvlsv
4 березня 2024, 16:35
#
Покупают у менял
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