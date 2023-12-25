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25 грудня 2023, 16:52

В Україні зросла зарплата: в яких галузях платять найбільше

За підсумками третього кварталу 2023 року середньомісячна заробітна плата склала 17 937 грн. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то показник підвищився на 22,7%. Про це свідчать дані Держстату, пише УНІАН.

За підсумками третього кварталу 2023 року середньомісячна заробітна плата склала 17 937 грн.

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У першому кварталі цього року середня заробітна плата становила майже 15 436 грн (річний ріст на 5,6%), у другому — 17 176 грн (25,2%).

Топ-5 галузей з найвищими заробітними платами виглядає так:

  • інформація та телекомунікації — 37 542 грн;
  • фінансова та страхова діяльність — 34 189 грн;
  • авіаційний транспорт — 33 205 грн;
  • державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування — 24 168 грн;
  • професійна, наукова та технічна діяльність — 24 141 грн.

Водночас найменше у третьому кварталі платили в галузях:

  • функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури — 11 373 грн;
  • діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг — 11 503 грн;
  • освіта — 12 180 грн;
  • поштова та кур'єрська діяльність — 12 804 грн;
  • тимчасове розміщення й організація харчування — 13 007 грн.
Джерело: Мінфін
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