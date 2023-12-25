За підсумками третього кварталу 2023 року середньомісячна заробітна плата склала 17 937 грн. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то показник підвищився на 22,7%. Про це свідчать дані Держстату, пише УНІАН.
25 грудня 2023, 16:52
В Україні зросла зарплата: в яких галузях платять найбільше
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У першому кварталі цього року середня заробітна плата становила майже 15 436 грн (річний ріст на 5,6%), у другому — 17 176 грн (25,2%).
Топ-5 галузей з найвищими заробітними платами виглядає так:
- інформація та телекомунікації — 37 542 грн;
- фінансова та страхова діяльність — 34 189 грн;
- авіаційний транспорт — 33 205 грн;
- державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування — 24 168 грн;
- професійна, наукова та технічна діяльність — 24 141 грн.
Водночас найменше у третьому кварталі платили в галузях:
- функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури — 11 373 грн;
- діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг — 11 503 грн;
- освіта — 12 180 грн;
- поштова та кур'єрська діяльність — 12 804 грн;
- тимчасове розміщення й організація харчування — 13 007 грн.
Джерело: Мінфін
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