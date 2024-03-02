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2 березня 2024, 11:13

НБУ за тиждень купив рекордний обсяг валюти на міжбанку. Продаж впав удвічі

Національний банк протягом тижня, з 26 лютого по 1 березня, купив на міжбанківському валютному ринку $29,60 млн і продав $320,90 млн. Чистий продаж валюти становив $291,30 млн проти $647,83 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

Національний банк протягом тижня, з 26 лютого по 1 березня, купив на міжбанківському валютному ринку $29,60 млн і продав $320,90 млн.
Фото: pixabay.com

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Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $356,53 млн.

Варто зазначити, що купівля валюти Нацбанком цього тижня зросла до $29,60 млн — це найвищий показник з листопада 2022 року, коли регулятор за тиждень купив $31,54 млн.

З початку 2024 року НБУ на міжбанку:

  • купив $47,89 млн;
  • продав $4 147,91 млн;

чистий продаж валюти становив $4 100,02 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний банк у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку $1,509 млрд, що є мінімумом із квітня минулого року, коли регулятор продав $1,37 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Bookseller
Bookseller
2 березня 2024, 11:24
#
Рекордсмен, поздравляю… 🥳🥳🥳
+
0
TAN72
TAN72
2 березня 2024, 11:40
#
Это пока идёт подготовка к посевной идёт сдача, потом снова закупка, но уже в большем количестве чем было сдано.
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