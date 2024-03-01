Біткоїн оновлює максимуми, але акції майнінгових компаній обвалились

Попри те, що біткоїн перетнув позначку $64 тис й демонструє різкий зріст, акції майнінгових компаній навпаки сильно впали. Про це пише ForkLog.

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Котирування заснованого на акціях майнінгових компаній, що публічно торгуються, фонду Valkyrie Bitcoin Miners ETF з 27 лютого втратили понад 20%. Акції двох найбільших компаній індустрії — Marathon Digital Holdings і Riot Platforms — впали на 18,5% і 21,9% відповідно. Ще більше постраждали котирування CleanSpark (27,5%) і TeraWulf (25,4%).

Головний аналітик Blockware Solutions Мітчелл Еск’ю в коментарі для Cointelegraph назвав найлогічнішим поясненням дивергенції те, що інвестори втомилися вкладати капітал у майнерів у міру наближення халвінгу, який призведе до зменшення нагороди за блок.

Експерт зазначив, що у 2023 році двічі спостерігалася подібна значна розбіжність трендів.

«Обидва рази виявилися чудовою можливістю придбати акції майнерів зі знижкою», — додав Ескью.

Раніше засновник Hashlabs Mining Джаран Меллеруд припустив, що після халвінгу може піти обвал компаній індустрії. На думку експерта, «інвестори розуміють, що ці фірми ледь заробляють гроші».

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