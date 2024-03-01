Попит на біткоїн-ETF значно перевищує темпи майнингу першої криптовалюти

Добовий попит на спотовий біткоїн-ETF становить близько 2800 BTC, у той час, як видобуток першої криптовалюти на добу становить 900 BTC. Така ситуація призводить до «шокового» попиту на цей інструмент, пише The Block.

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Видання зазначає, що великий попит на біткоїн-ETF сприяє подальшому зниженню біткоїн-балансів централізованих бірж. Згідно з розрахунками фахівців, падіння показника щодо значень 2020 року сягнуло 28%.

«Спотові ETF після їхнього схвалення стали значно впливати на цінові тенденції», — пояснили експерти.

Нагадаємо, що зростання BTC у лютому становив 43%. Біткоїн наближається до свого історичного максимуму у $68,789 тисячі, який він досяг 10 листопада 2021 року.

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