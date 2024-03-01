Зростання BTC у лютому становить 43%, проте JPMorgan прогнозує падіння біткоїна: що нового на крипторинку

У лютому біткоїн закрив місяць із приростом у 43,55%, Ethereum — 46,28%

У лютому 2024 року місячний приріст ціни біткоїна склав 43,55%, Ethereum — 46,28%. Обидва активи оновили багаторічні рекорди за цим показником. Про це свідчать дані CoinGlass.

Перша криптовалюта востаннє закривала лютий із настільки високим приростом у 2013 році. Тоді ціна біткоїна за місяць підскочила на 61,77%.

Варто зазначити, що тільки двічі біткоїн був «в мінусі» після завершення лютого — у 2014 і 2020 роках.

Нагадаємо, що днями ціна активу в моменті підскочила до $63 734, а потім відкотилася назад.

На момент написання новини біткоїн торгується близько $62 000, оскільки попит з боку біржових фондів зберігається. iShares Bitcoin Trust, що належить BlackRock Inc., в середу отримала рекордний приток — $612 млн.

В основі ралі, яке штовхає біткойн до рекордного рівня, лежить простий принцип економіки: попит і пропозиція.

За даними Bloomberg, попит на токен з боку нових американських біржових фондів перевищує кількість біткоїнів, які власники готові продати. Це розігріло криптовалютний ринок і привернуло трейдерів, що спонукало спекулянтів закривати ведмежі ставки, оскільки ставки за кредитним плечем збільшувалися.

У Південній Кореї відклали пропозицію зі зняття криптовалютних обмежень — ЗМІ

Правляча партія Південної Кореї відклала свою передвиборчу пропозицію щодо ослаблення криптовалютних обмежень на невизначений термін. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, раніше у країні також планували розглянути питання про зняття заборони на запуск спотових біткоїн-ETF.

За даними журналістів, відмова партії від своїх обіцянок може бути пов’язана з «труднощами в узгодженні криптовалютної політики з урядом і фінансовою владою».

У повідомленні також сказано, що правляча партія розглядала пропозицію відкласти оподаткування віртуальних активів на два роки і дозволити корпоративні інвестиції у віртуальні активи.

«Цей план не був остаточно затверджений через недостатні консультації з відповідними міністерствами та побоювання з приводу можливих втрат…», — заявили місцеві ЗМІ.

У JPMorgan прогнозують падіння курсу біткоїна до $42 000 після халвінгу

Аналітики компанії JPMorgan спрогнозували падіння курсу першої криптовалюти до $42 000. Про це повідомляє The Block.

На їхню думку, зниження вартості відбудеться після халвінгу біткоїна, який, імовірно, відбудеться у квітні 2024 року.

Представники фінансової групи вважають, що на курс активу вплине скорочення винагороди за видобуток криптовалюти. Свою роль також зіграють збільшені витрати майнерів на технологічні процеси та нарощування потужностей, зазначають у JPMorgan.

На думку експертів, майбутній халвінг призведе до подальшої консолідації сектора з видобутку криптовалюти. Великі компанії мають перевагу і збережуть свій бізнес, тоді як відносно невеликі майнінг-підприємства постануть перед труднощами, підкреслюють аналітики.

У JPMorgan зазначили, що після халвінгу біткоїна винагорода за видобуток блоку скоротиться вдвічі, з 6,25 BTC до 3,125 BTC. Ця зміна негативно позначиться на доходах біткоїн-майнерів.

«Оцінка в $42 000 є тим рівнем, до якого, на нашу думку, будуть прагнути ціни на біткоїн після того, як ейфорія, викликана зростанням курсу активу, спаде після квітня», — заявили аналітики.

У JPMorgan також наголосили, що можливий вихід з галузі менш ефективних майнерів призведе до зниження хешрейту біткоїна на 20%. Це також вплине на всю галузь.

Нагадаємо, що після прориву рівня $57 000 теханалітик і глава Factor LLC Пітер Брандт змінив свій прогноз за курсом першої криптовалюти у 2025 році зі $120 000 до $200 000.

З початку 2024 року обсяг вкрадених у криптогалузі коштів перевищив $200 мільйонів

Компанія Immunefi сформувала звіт про збитки криптовалютної індустрії внаслідок хакерських атак. З початку 2024 року зловмисники викрали понад $200 млн. Про це повідомляє Cointelegraph із посиланням на аналітиків.

Експерти зазначають, що обсяг викрадених коштів зріс на 15,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Аналітики зафіксували 32 різні інциденти, пов’язані з хакерськими атаками.

Найчастіше від злому і шахрайства страждали проєкти, що ведуть діяльність у мережі Ethereum. Загалом 85% вкрадених коштів припадають на цю екосистему.

Згідно з підрахунками Immunefi, у лютому 2024 року хакери викрали активи на понад $67 млн. Це сталося під час 12 інцидентів. Порівняно з минулим місяцем обсяг викрадених коштів скоротився майже на 50%, коли компанії та користувачі втратили $133 млн.

Аналітики вказують на наростальний тренд зі злому DeFi-сектора. На їхню думку, все частіше хакери націлюються на децентралізовані біржі, протоколи та організації.

Представники Immunefi також нагадали, що 2023 року внаслідок зломів і шахрайства зловмисники вкрали понад $1,8 млрд. Найбільшою атакою в цей період вони називають інцидент із торговельною платформою Mixin Network, який завдав збитків на суму понад $200 млн.