Кабмін затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Єврокомісії

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Сьогодні затверджуємо проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії. Спільно з бізнесом, громадським сектором, депутатським корпусом, регіонами провели величезну роботу з його створення. Наразі є поточні напрацювання, до яких Єврокомісія ще надасть свої коментарі та пропозиції», — сказав Шмигаль.

За його словами, фінальні умови програми будуть після затвердження регламенту Ukraine Facility Європейською радою, засідання якої заплановано на 1 лютого 2024 року.

Погодження Єврокомісією фінальної версії плану відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності.