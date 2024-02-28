В яких областях українці найактивніше використовують житлові сертифікати «єВідновлення» — статистика

Серед областей — лідерів у використанні їх мешканцями житлових сертифікатів «єВідновлення» на сьогодні Київська і Харківська області. У другій парі областей — лідерів Миколаївська і Чернігівська область. Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

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Мешканці цієї четвірки областей придбали в обмін на сертифікати 650 нових домівок на загальну суму в 1,7 млрд грн при тому, що сукупно по Україні витрачено на купівлю нового житла за рахунок сертифікатів 940 нових помешкань на 2 млрд грн.

Наразі статистика наступна:

121 житловий сертифікат на загальну суму в 178 млн грн використали їх власники на Харківщині;

86 житлових сертифікатів на загальну суму в 89 млн грн використали на Миколаївщині;

60 сертифікатів на суму в 83 млн грн використали власники на нове житло на Чернігівщині.

«Беззаперечний лідер — Київщина. Вона йде зі значним відривом від інших областей, оскільки тут на нові домівки українці обміняли 380 сертифікатів „єВідновлення“ на загальну суму в 1 млрд гривень», — пояснила Шуляк.

Вона також підкреслила, що використати житловий сертифікат можна для обміну не тільки на квартиру, але і на придбання приватного будинку на первинному і вторинному ринках.

Втім, найбільше українці обирають саме вторинку — на таке житло обміняли 92% сертифікатів «єВідновлення». Виправити це у найближчому майбутньому дасть можливість поєднання програм «єВідновлення» і коштів програми «єОселі». Таку можливість вже офіційно передбачили.

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Використаний сертифікат означає, що його власник підписав угоду купівлі продажу житла на первинному або вторинному ринку. Але спершу, ніж це зробити, власник сертифіката «єВідновлення» має відповідні кошти забронювати. Це означає, що людина вже визначилась з тим, яку квартиру або будинок незабаром придбає.

Наразі українцями заброньовано кошти по 131 сертифікату на загальну суму в 282 млн грн.

Шуляк нагадала, що перш ніж укладати угоду купівлі — продажу нового житла громадянин повинен анулювати своє право власності на житло, яке було знищено ворогом. Зробити це необхідно протягом 30 днів з моменту бронювання коштів — не раніше. Це важливий технічний момент.

«Нещодавно цю процедуру ми спростили — замість того, щоб звертатися до БТІ власник сертифіката „єВідновлення“ може звернутися до будь-якого ЦПАПу або нотаріуса, в який є доступ до РПЗМ — нашого реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це дозволить пройти процедуру анулювання без черг», — наголосила Шуляк.

При цьому для фінансування програми «єВідновлення», за якою сумарно вже витратили більше ніж 10 млрд грн, у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури зазначили, що планується використовувати заарештовані російські активи, які на сьогодні становлять близько 17 млрд грн.

Що відомо про програму «єВідновлення»

Перший етап програми «єВідновлення» стартував 10 травня. Спершу йшлося лише про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.

У липні Кабінет міністрів врегулював відносини, повʼязані з виплатою компенсацій людям, які самостійно відремонтували пошкоджене війною житло. А з 1 серпня стало доступне оформлення компенсацій і за знищені помешкання. Власники таких обʼєктів зможуть витратити кошти на придбання чи побудову нового житла.

Українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за програмою «єВідновлення», тепер можуть подати звіт через портал «Дія». Раніше послуга була доступна лише в застосунку.