Hut 8 побудує в Техасі біткоїн-ферму, у США внесли законопроєкт про заборону CBDC: що нового на ринку

Компанія Hut 8 побудує в Техасі біткоїн-ферму на 63 МВт

Майнінгова компанія Hut 8 почала будівництво підприємства з видобутку біткоїна в Калберсоні (Техас) з передбачуваним хешрейтом у 3,6 EH/s. Про це повідомляє пресслужба Hut 8.

Планується, що зведення об'єкта зі споживаною потужністю 63 МВт обійдеться приблизно на 40% дешевше порівняно з купівлею.

Згідно з пресрелізом, недавні придбання компанія зробила з розрахунку $460 000 за МВт. При будівництві власними силами фірма розраховує обійтися відповідними витратами в $275 000.

«Зокрема, для підприємства в окрузі Калберсон це означає, що ми очікуємо побудувати його за $17,3 млн або навіть менше. Замість приблизно $29 млн», — заявив голова Hut 8 Ашер Генут.

Компанія також оголосила про перегляд стратегії зберігання біткоїн-резервів. У Hut 8 мають намір використовувати цифрові активи для фінансування стратегічних ініціатив.

За даними Bitcoin Treasures, компанія зберігає 9 195 BTC вартістю понад $500 млн.

У Hut 8 очікують, що собівартість видобутку біткоїна в новому дата-центрі буде приблизно на 30% меншою, ніж на діючих підприємствах фірми в Гранбері (Техас) і Керні (Небраска).

Crypto.com уклала партнерство з латиноамериканським банком BTG Pactual

Криптовалютна біржа Crypto.com оголосила про партнерство з інвестиційним банком у Латинській Америці — BTG Pactual.

Зазначається, що співпраця спрямована на подальший розвиток криптовалютних банківських послуг у регіоні. Також у заяві написано, що на початковому етапі партнерства біржа проведе лістинг доларового стейблкоїна BTG DOL.

«BTG DOL є першим у світі забезпеченим доларом стейблкоїном з підтримкою банку, що забезпечує надійну взаємодію між традиційною фінансовою системою і новою цифровою економікою», — йдеться в повідомленні.

Крім того, у Crypto.com заявили, що мета співпраці з BTG Pactual — каталізувати розвиток цифрової економіки в Латинській Америці та ефективно поєднати традиційні та цифрові фінанси для клієнтів.

Президент і головний операційний директор Crypto.com. Ерік Анзіані додав, що BTG Pactual є «справжнім новатором, який бачить потенціал співпраці традиційних і цифрових фінансів».

У США внесли на розгляд законопроєкт про заборону CBDC

В Сенат США внесли законопроєкт «Про протидію нагляду за цифровою валютою центробанку (CBDC)». Його підготувала група республіканців, які виступають проти впровадження такого платіжного засобу.

Автором білля є сенатор від штату Техас Тед Круз. Його підтримали Білл Хагерті, Рік Скотт, Тед Бадд і Майк Браун.

«В адміністрації Байдена течуть слинки при думці про зазіхання на нашу свободу і вторгнення в приватне життя громадян з метою спостереження за їхніми особистими витратами. Тому Конгрес США має дати чітко зрозуміти, що у ФРС немає повноважень для випуску CBDC», — йдеться на офіційному сайті Круза про законопроєкт.

Варто зазначити, що це не перша спроба республіканців лобіювати заборону CBDC у США. Зокрема, Круз намагався проштовхнути законопроєкт у Сенаті 2022 року, а пізніше 2023 року.

Капіталізація стейблкоїнів досягла $140 млрд уперше з 2022 року

Ринкова капіталізація стейблкоїнів досягла $140 млрд. Про це свідчать дані DeFi Llama. Це найвищий рівень із грудня 2022 року. При цьому домінування стейблкоїна USDT, як і раніше, перевищує 70%.

Ринок «стабільних монет» почав зростати на початку листопада після завершення спадного тренда, який тривав 18 місяців, заявив старший аналітик K33 Research Ветле Лунде.

Згідно зі звітом, відтоді ринкова капіталізація стейблкоїнів зросла на 12%. З початку 2024 року зростання склало близько $10 млрд.

«Зростаюча пропозиція стейблкоїнів вказує на збільшення грошових потоків, що надходять на ринок криптовалют», — сказав Лунде.

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Експерт вказав на значне зростання показників USDC — другого за капіталізацією стейблкоїна, випущеного Circle і підтримуваного криптовалютною біржею Coinbase. За останні два місяці його капіталізація збільшилася з $24 млрд до $28,5 млрд.