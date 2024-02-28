Загальна вартість ринку криптовалюти підскочила приблизно до $2 трлн вперше за майже два роки на тлі зростання біткоїна. Найбільший цифровий актив, який становить близько 52% усього ринку, 27 лютого зріс на 5,1%, до $57,44 тис., пише Bloomberg.
28 лютого 2024, 9:53
Капіталізація ринку криптовалют зросла до $2 трильйонів уперше за два роки
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Зростання біткоїна
Цього тижня біткоїн зріс приблизно на 12% і торгується на найвищому рівні з грудня 2021 року.
Ціна біткоїна зросла на 32% з початку року, продовжуючи тривале зростання.
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За даними CoinGecko, загальна вартість цифрових активів зараз становить приблизно $2,2 трлн, у порівнянні з мінімумом у $820 млрд 2022 року.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 27 лютого біткоїн зріс на 2,35% до $55,800, раніше торкнувшись позначки $57,055. Ефіріум піднявся на 1,21% до $3,216,6.
Джерело: Мінфін
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