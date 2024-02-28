Кабмін ухвалив постанову про впровадження Європейського цифрового гаманця

Кабінет міністрів на засіданні 27 лютого ухвалив постанову, яка створює передумови для впровадження Європейського цифрового гаманця в майбутньому. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Уряд ухвалив постанову для подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації, впровадження нових засобів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри. Постанова створить передумови для майбутнього впровадження Європейського цифрового гаманця», — йдеться в повідомленні.

Документ визначає правила створення ринку надавачів послуг з електронної ідентифікації. У Мінцифри зауважили, що наразі в Україні є лише ринок надавачів довірчих послуг.

Завдяки постанові користувачі електронних сервісів зможуть:

отримувати засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри відповідно до норм ЄС

вибирати, де отримати засіб електронної ідентифікації

використовувати їх під час авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг

у майбутньому використовувати цифровий гаманець, який дасть змогу людям в електронній формі зберігати свої ідентифікаційні дані (еID), зручно користуватися та ділитися ними як у межах своєї країни, так і за кордоном для отримання різних видів послуг

У відомстві нагадали, що у розробці Європейського цифрового гаманця візьме участь «Дія».

«Після запровадження продукту українці зможуть використовувати Дію в ЄС, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні», — додали в міністерстві.

Читайте також: Нацбанк планує перевірити чи потрібна українцям е-гривня: пілотний проєкт запустять цьогоріч