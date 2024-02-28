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28 лютого 2024, 8:36

Кабмін ухвалив постанову про впровадження Європейського цифрового гаманця

Кабінет міністрів на засіданні 27 лютого ухвалив постанову, яка створює передумови для впровадження Європейського цифрового гаманця в майбутньому. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Кабінет міністрів на засіданні 27 лютого ухвалив постанову, яка створює передумови для впровадження Європейського цифрового гаманця в майбутньому.

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«Уряд ухвалив постанову для подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації, впровадження нових засобів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри. Постанова створить передумови для майбутнього впровадження Європейського цифрового гаманця», — йдеться в повідомленні.

Документ визначає правила створення ринку надавачів послуг з електронної ідентифікації. У Мінцифри зауважили, що наразі в Україні є лише ринок надавачів довірчих послуг.

Завдяки постанові користувачі електронних сервісів зможуть:

  • отримувати засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри відповідно до норм ЄС
  • вибирати, де отримати засіб електронної ідентифікації
  • використовувати їх під час авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг
  • у майбутньому використовувати цифровий гаманець, який дасть змогу людям в електронній формі зберігати свої ідентифікаційні дані (еID), зручно користуватися та ділитися ними як у межах своєї країни, так і за кордоном для отримання різних видів послуг

У відомстві нагадали, що у розробці Європейського цифрового гаманця візьме участь «Дія».

«Після запровадження продукту українці зможуть використовувати Дію в ЄС, а європейці — свої цифрові гаманці в Україні», — додали в міністерстві.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
Три літри
Три літри
28 лютого 2024, 8:53
#
Дія додасть в цифровий європейський гаманець своїх українських костилів, безвідповідальності, непотрібних послуг та відсутності потрібних.
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+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
28 лютого 2024, 9:32
#
Ето всё надо было бы к правителям применять… А слуги сами разберутся… у человека который роется в мусорнике, свои интересы… Сытый голодного не поймет…
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