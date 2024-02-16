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16 лютого 2024, 9:24

Нацбанк планує перевірити чи потрібна українцям е-гривня: пілотний проєкт запустять цьогоріч

Національний банк готується до експерименту із використання цифрової гривні (е-гривні) до кінця 2024 року. Участь у ньому зможуть взяти всі охочі. Про це пише «Економічна правда» із посиланням на голову Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрія Поддєрьогіна.

Національний банк готується до експерименту із використання цифрової гривні (е-гривні) до кінця 2024 року.
Фото: Pixabay

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«Ми плануємо робити цей пілотний проєкт відкритим. Банківські та небанківські установи будуть агентами центрального банку з розповсюдження грошей, обміну і надання можливості користувачам ними розпоряджатись з використанням своїх мобільних застосунків», — повідомив Поддєрьогін.

За його словами, наразі НБУ розіслав банкам запрошення для участі у пілотному проєкті. Надалі ті банки, які підтвердять свою участь, будуть запрошувати до участі своїх клієнтів.

Обсяг емісії е-гривні в Нацбанку оголосять після того, як зрозуміють, скільки банків та їхніх клієнтів реально забажають взяти участь у тестуванні е-гривні. Розпочати пілотний проєкт НБУ планує у другій половині 2024 року. Орієнтовано, він триватиме близько пів року.

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У межах експерименту всі охочі протестувати е-гривні зможуть обміняти на неї свої готівкові та безготівкові гроші.

За його словами, мета експерименту із використання цифрових грошей центрального банку в Україні — виявити, чи є попит на таку форму грошей серед населення і чи взагалі існує необхідність у її запровадженні.

В межах експерименту планують протестувати можливість розраховуватися цифровими грошима у режимі офлайн. Крім цього, НБУ планує передбачити технічну можливість програмування е-гривні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 17

+
0
Fantomas2020
Fantomas2020
16 лютого 2024, 10:00
#
«НБУ планирует предусмотреть техническую возможность программирования э-гривны». Интересно, майнинг э-гривны предусмотрят? Потому что покупать э-гривну как криптовалюту может быть рискованно.
+
0
Riojas
Riojas
16 лютого 2024, 10:29
#
Покупать ее никто не будет, а вот выдавать в ней многочисленные пособия — легко.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 лютого 2024, 10:49
#
Затем этими пособиями в е-гривне их получатели
будут рассчитываться за товары, работы или услуги.

Кто примет участие в таких рассчётах е-гривной — заработает
дополнительный доход, кто не примет — потеряет часть клиентов.
+
+15
Три літри
Три літри
16 лютого 2024, 10:13
#
Не потрібна
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 лютого 2024, 11:32
#
Кожному — своє…

Комусь потрібна…
Комусь не потрібна…
+
+30
Mr Bungle
Mr Bungle
16 лютого 2024, 10:17
#
Нічо не зрозуміло
+
0
NoNameX
NoNameX
16 лютого 2024, 11:17
#
Щоб зацікавити людей, треба вказати на переваги використання (відсутність комісій, дісконти, надійність), якщо такі будуть, а зараз тільки купа питань. Без плюшек її буде використовувати максимум 1−3% покоління зумерів.
+
+15
innapcholko
innapcholko
16 лютого 2024, 10:26
#
Интересный факт — у э-грошей есть срок годности — грубо говоря — вовремя их не потратил — это значит они тебе не нужны были

Ха-ха…

Будет что-то вроде — как советские рубли «погорели»
+
+15
Три літри
Три літри
16 лютого 2024, 10:33
#
Чергова маячня від експерта.

Пані, ви так і не відповіли чому бігаєте від ТЦК.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
16 лютого 2024, 10:42
#
Вона сама не бігає від ТЦК, бо відпочиває на пляжі у Балі 😀
Але дуже турбується про свого чоловіка, що застряг десь
в Одесі, тому й наводить такий галас на форумі…
+
0
Три літри
Три літри
16 лютого 2024, 10:44
#
У жінки що відпочиває на Балі немає за що купити човник на Тисі своєму коханому?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 лютого 2024, 10:53
#
Можливо, що вся проблема у бізнесі…

Не будь-який бізнес можна перевезти
човном через Тису з України за її кордони…
+
0
innapcholko
innapcholko
16 лютого 2024, 10:56
#
Ты как попуга Qwerty1999 — плодишь тупые комменты?
+
0
Три літри
Три літри
16 лютого 2024, 10:57
#
Ты как попуга

А на запитання ти так і не відповіла.

Зате як папуга повторюєш москальську маячню про могілізацію.
+
+15
innapcholko
innapcholko
16 лютого 2024, 10:59
#
По твоему новый законопроект про могилизацию я придумала?
То что новый законопроект ущимляет мои права как инвалида — это тоже я придумала?
То что счета будут блокировать — тоже не я придумала — на пару с законом про могилизацию идет закон про увиличения штарфа для «ухылянтов»! Будет блокировать исполнительная служба!

В чем я ошибаюсь? Да это верхушка новых законопроектов! Там много гнилья и подноготной!
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
16 лютого 2024, 11:45
#
Innapcholko

Конституционные права твоего мужа не отделимы
от его конституционных обязанностей, поэтому
не стоит истерить только о своих правах…

Добровольцы-защитники уже физически заканчиваются,
а значит приходит пора становиться на защиту своей
страны сегодняшним «уклонистам»…

Если бы более 3-х миллионов граждан Украины не скрывались
от постановки на учёт в ТЦК, то возможно и не было бы нужды
в обсуждаемых изменениях в законодательство.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 лютого 2024, 11:36
#
Маю надію, що Монобанк долучиться до тестування е-гривні
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