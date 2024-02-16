Нацбанк планує перевірити чи потрібна українцям е-гривня: пілотний проєкт запустять цьогоріч

Національний банк готується до експерименту із використання цифрової гривні (е-гривні) до кінця 2024 року. Участь у ньому зможуть взяти всі охочі. Про це пише «Економічна правда» із посиланням на голову Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрія Поддєрьогіна.

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«Ми плануємо робити цей пілотний проєкт відкритим. Банківські та небанківські установи будуть агентами центрального банку з розповсюдження грошей, обміну і надання можливості користувачам ними розпоряджатись з використанням своїх мобільних застосунків», — повідомив Поддєрьогін.

За його словами, наразі НБУ розіслав банкам запрошення для участі у пілотному проєкті. Надалі ті банки, які підтвердять свою участь, будуть запрошувати до участі своїх клієнтів.

Обсяг емісії е-гривні в Нацбанку оголосять після того, як зрозуміють, скільки банків та їхніх клієнтів реально забажають взяти участь у тестуванні е-гривні. Розпочати пілотний проєкт НБУ планує у другій половині 2024 року. Орієнтовано, він триватиме близько пів року.

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У межах експерименту всі охочі протестувати е-гривні зможуть обміняти на неї свої готівкові та безготівкові гроші.

За його словами, мета експерименту із використання цифрових грошей центрального банку в Україні — виявити, чи є попит на таку форму грошей серед населення і чи взагалі існує необхідність у її запровадженні.

В межах експерименту планують протестувати можливість розраховуватися цифровими грошима у режимі офлайн. Крім цього, НБУ планує передбачити технічну можливість програмування е-гривні.