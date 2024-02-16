Національний банк готується до експерименту із використання цифрової гривні (е-гривні) до кінця 2024 року. Участь у ньому зможуть взяти всі охочі. Про це пише «Економічна правда» із посиланням на голову Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрія Поддєрьогіна.
Нацбанк планує перевірити чи потрібна українцям е-гривня: пілотний проєкт запустять цьогоріч
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«Ми плануємо робити цей пілотний проєкт відкритим. Банківські та небанківські установи будуть агентами центрального банку з розповсюдження грошей, обміну і надання можливості користувачам ними розпоряджатись з використанням своїх мобільних застосунків», — повідомив Поддєрьогін.
За його словами, наразі НБУ розіслав банкам запрошення для участі у пілотному проєкті. Надалі ті банки, які підтвердять свою участь, будуть запрошувати до участі своїх клієнтів.
Обсяг емісії е-гривні в Нацбанку оголосять після того, як зрозуміють, скільки банків та їхніх клієнтів реально забажають взяти участь у тестуванні е-гривні. Розпочати пілотний проєкт НБУ планує у другій половині 2024 року. Орієнтовано, він триватиме близько пів року.
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У межах експерименту всі охочі протестувати е-гривні зможуть обміняти на неї свої готівкові та безготівкові гроші.
За його словами, мета експерименту із використання цифрових грошей центрального банку в Україні — виявити, чи є попит на таку форму грошей серед населення і чи взагалі існує необхідність у її запровадженні.
В межах експерименту планують протестувати можливість розраховуватися цифровими грошима у режимі офлайн. Крім цього, НБУ планує передбачити технічну можливість програмування е-гривні.
Коментарі - 17
будут рассчитываться за товары, работы или услуги.
Кто примет участие в таких рассчётах е-гривной — заработает
дополнительный доход, кто не примет — потеряет часть клиентов.
Комусь потрібна…
Комусь не потрібна…
Ха-ха…
Будет что-то вроде — как советские рубли «погорели»
Пані, ви так і не відповіли чому бігаєте від ТЦК.
Але дуже турбується про свого чоловіка, що застряг десь
в Одесі, тому й наводить такий галас на форумі…
Не будь-який бізнес можна перевезти
човном через Тису з України за її кордони…
А на запитання ти так і не відповіла.
Зате як папуга повторюєш москальську маячню про могілізацію.
То что новый законопроект ущимляет мои права как инвалида — это тоже я придумала?
То что счета будут блокировать — тоже не я придумала — на пару с законом про могилизацию идет закон про увиличения штарфа для «ухылянтов»! Будет блокировать исполнительная служба!
В чем я ошибаюсь? Да это верхушка новых законопроектов! Там много гнилья и подноготной!
Конституционные права твоего мужа не отделимы
от его конституционных обязанностей, поэтому
не стоит истерить только о своих правах…
Добровольцы-защитники уже физически заканчиваются,
а значит приходит пора становиться на защиту своей
страны сегодняшним «уклонистам»…
Если бы более 3-х миллионов граждан Украины не скрывались
от постановки на учёт в ТЦК, то возможно и не было бы нужды
в обсуждаемых изменениях в законодательство.