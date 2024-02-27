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27 лютого 2024, 19:49

«єОселя»: з початку дії програми вже видано кредитів на 11,6 мільярда

Від початку дії програми «єОселя» понад 7 600 українських родин взяли кредити на придбання житла, шість родин — на купівлю приватних будинків. Банки видали загалом 11,6 млрд грн іпотечних кредитів. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Від початку дії програми «єОселя» понад 7 600 українських родин взяли кредити на придбання житла, шість родин — на купівлю приватних будинків.
Фото: freepik.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За минулий тиждень кредити взяли 193 українці.

«Ми бачимо значний попит на програму серед українців, лише минулого тижня кредити отримали майже 200 родин, 30% з яких — на умовах масової іпотеки, що доступна для всіх наших громадян, які не мають свого житла, або потребують покращення житлових умов», — зазначила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 193 кредити на 326 млн грн, серед яких:

  • кредити під 3% отримали 104 військовослужбовці та силовики, 13 педагогів, 17 медиків та 3 науковці;
  • кредити під 7% отримали 50 українців без власного житла, 4 ВПО та 2 ветерани.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (143 кредити) та у забудовника (34). Також 16 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, що зводиться.

Читайте також: Українці можуть використовувати житлові сертифікати «єВідновлення» із залученням коштів «єОселя»

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

  • Київської області — 52;
  • міста Києва — 39;
  • Одеської області — 13;
  • Волинської області — 11;
  • Вінницької області — 10.

Нагадаємо

Скористатись програмою «єОселя» сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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+22
innapcholko
innapcholko
27 лютого 2024, 20:01
#
Программа круто обосралась при востановлении Циркунов — Харьковская область!
Обещали востановить Циркуны — по образу и подобию — и там кинули всех жителей!

Говорят — надежда умирает последней — вот она и умерла в Циркунах! Вот теперь моя мама живет со мной в Одессе! Отчима похоронили (сердце не выдержало — был с имплантом в сердце — да и еще до войны был плох...) во время оккупации — да и с похоронами поели «говна» от Украинской власти! Оформление наследства — это вообще неописуемо… коррупция в такое время только набирает обороты!
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0
zxt36
zxt36
27 лютого 2024, 21:59
#
Толку от программы ноль. 3% дают тем кому они не нужны потому как получают зарплату по 150000. А 7% это дорого нереально. Ещё и цены на квартиры космос щас
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0
bonv
bonv
27 лютого 2024, 22:16
#
І ціни ростуть на новобудови.
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0
bonv
bonv
27 лютого 2024, 22:17
#
У нашій країні найпоширеніша форма мутації - коли руки ростуть з дупи.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/159802/
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