Від початку дії програми «єОселя» понад 7 600 українських родин взяли кредити на придбання житла, шість родин — на купівлю приватних будинків. Банки видали загалом 11,6 млрд грн іпотечних кредитів. Про це повідомляє Міністерство економіки України.
«єОселя»: з початку дії програми вже видано кредитів на 11,6 мільярда
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За минулий тиждень кредити взяли 193 українці.
«Ми бачимо значний попит на програму серед українців, лише минулого тижня кредити отримали майже 200 родин, 30% з яких — на умовах масової іпотеки, що доступна для всіх наших громадян, які не мають свого житла, або потребують покращення житлових умов», — зазначила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 193 кредити на 326 млн грн, серед яких:
- кредити під 3% отримали 104 військовослужбовці та силовики, 13 педагогів, 17 медиків та 3 науковці;
- кредити під 7% отримали 50 українців без власного житла, 4 ВПО та 2 ветерани.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (143 кредити) та у забудовника (34). Також 16 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, що зводиться.
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Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
- Київської області — 52;
- міста Києва — 39;
- Одеської області — 13;
- Волинської області — 11;
- Вінницької області — 10.
Нагадаємо
Скористатись програмою «єОселя» сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.
Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.
Коментарі - 4
Обещали востановить Циркуны — по образу и подобию — и там кинули всех жителей!
Говорят — надежда умирает последней — вот она и умерла в Циркунах! Вот теперь моя мама живет со мной в Одессе! Отчима похоронили (сердце не выдержало — был с имплантом в сердце — да и еще до войны был плох...) во время оккупации — да и с похоронами поели «говна» от Украинской власти! Оформление наследства — это вообще неописуемо… коррупция в такое время только набирает обороты!
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/159802/