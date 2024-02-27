«єОселя»: з початку дії програми вже видано кредитів на 11,6 мільярда

Від початку дії програми «єОселя» понад 7 600 українських родин взяли кредити на придбання житла, шість родин — на купівлю приватних будинків. Банки видали загалом 11,6 млрд грн іпотечних кредитів. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

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За минулий тиждень кредити взяли 193 українці.

«Ми бачимо значний попит на програму серед українців, лише минулого тижня кредити отримали майже 200 родин, 30% з яких — на умовах масової іпотеки, що доступна для всіх наших громадян, які не мають свого житла, або потребують покращення житлових умов», — зазначила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 193 кредити на 326 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 104 військовослужбовці та силовики, 13 педагогів, 17 медиків та 3 науковці;

кредити під 7% отримали 50 українців без власного житла, 4 ВПО та 2 ветерани.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (143 кредити) та у забудовника (34). Також 16 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, що зводиться.

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Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області — 52;

міста Києва — 39;

Одеської області — 13;

Волинської області — 11;

Вінницької області — 10.

Нагадаємо

Скористатись програмою «єОселя» сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.