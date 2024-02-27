В росії хочуть дозволити учасникам вторгнення в Україну не платити відсотки за кредитами

Міністерство фінансів рф запропонувало звільнити учасників війни в Україні від сплати відсотків за кредитами — в уряді законопроєкт схвалили. Про це пишуть «Известия» із посиланням на джерела.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Згідно із законопроєктом, після закінчення кредитних канікул військові повинні будуть повернути банкам лише основну частину кредиту без відсотків.

Банкам доведеться також перерахувати вже отримані внески за кредитами учасників війни, перенаправивши кошти в рахунок основного боргу або на погашення інших позик клієнта.

Згідно із законопроєктом, держава планує відшкодувати російським банкам 50% недоотриманого доходу за відсотками, на ці цілі з бюджету виділять близько 5,7 млрд рублів.

При цьому загальна сума виплат за відсотками, які банки повинні будуть «пробачити» позичальникам, становитиме близько 11,4 млрд рублів.

Але підсумкові збитки можуть бути більшими за цю суму, пише видання. Так, кредиторам доведеться провести велику роботу з перерахунку всіх подібних кредитів. За словами експертів, у результаті розмір схвалень нових позик учасникам війни може скоротитися.

Читайте також: Втрати росії внаслідок дії санкцій оцінили у $400 млрд