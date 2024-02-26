Росія внаслідок впроваджених проти неї санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну втратила $400 млрд. Такі дані навели представники Офісу президента під час Форуму «Україна. Рік 2024». Про це пише Forbes.
26 лютого 2024, 8:37
Втрати росії внаслідок дії санкцій оцінили у $400 млрд
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Санкції проти рф
До санкцій проти росії приєдналося близько 40 країн. Наразі росія — рекордсмен за кількістю впроваджених проти неї санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну: 17 000 індивідуальних та секторальних.
Деякі показники впливу санкцій на економіку рф:
- $400 млрд — загальні втрати ворога.
- $200 млрд — падіння профіциту торгівлі.
- $113 млрд — втрата експортних надходжень нафти.
- $55 млрд — втрата експортних надходжень природного газу.
- 50% — зменшення ліквідних активів Фонд національного добробуту.
- 90% — залежність від Індії та Китаю в експорті нафти та газу.
- 45% — втратив російський рубль.
Читайте: Австралія ввела санкції проти майже 100 громадян та компаній з росії«Санкції — гнучкий та швидкий економічний інструмент. Але навіть тої рекордної кількості санкції проти рф все ще не достатньо, щоб зупинити її агресію та викорінити бажання воювати», — зазначив Владислав Власюк, радник керівника Офісу президента.«У глобального півдня є особливість. З одного боку вони нам допомагають, з іншого — не завжди напряму пов’язані з економікою росії. Наразі багато західної мікроелектроніки потрапляє до рф через окремі країни третього світу. Для когось така співпраця залишається у форматі «бізнес є бізнес». Ми з цим працюємо», — підкреслив він.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі - 2
Ну и только со временем. после каких то исследований станет реально понятно — кто и сколько потерял.
How Russia Punched an $11 Billion Hole in the West’s Oil Sanctions
https://www.bloomberg.com/news/features/2023−12−06/oil-prices-how-russia-punched-an-11-billion-hole-in-west-s-sanctions-regime?srnd=premium
Или, тот же «Блумберг» не источник, или информация в этой статье не такая «радостная»?