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26 лютого 2024, 8:37

Втрати росії внаслідок дії санкцій оцінили у $400 млрд

Росія внаслідок впроваджених проти неї санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну втратила $400 млрд. Такі дані навели представники Офісу президента під час Форуму «Україна. Рік 2024». Про це пише Forbes.

Росія внаслідок впроваджених проти неї санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну втратила $400 млрд.
Фото:depositphotos

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Санкції проти рф

До санкцій проти росії приєдналося близько 40 країн. Наразі росія — рекордсмен за кількістю впроваджених проти неї санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну: 17 000 індивідуальних та секторальних.

Деякі показники впливу санкцій на економіку рф:

  • $400 млрд — загальні втрати ворога.
  • $200 млрд — падіння профіциту торгівлі.
  • $113 млрд — втрата експортних надходжень нафти.
  • $55 млрд — втрата експортних надходжень природного газу.
  • 50% — зменшення ліквідних активів Фонд національного добробуту.
  • 90% — залежність від Індії та Китаю в експорті нафти та газу.
  • 45% — втратив російський рубль.

Читайте: Австралія ввела санкції проти майже 100 громадян та компаній з росії

«Санкції — гнучкий та швидкий економічний інструмент. Але навіть тої рекордної кількості санкції проти рф все ще не достатньо, щоб зупинити її агресію та викорінити бажання воювати», — зазначив Владислав Власюк, радник керівника Офісу президента.«У глобального півдня є особливість. З одного боку вони нам допомагають, з іншого — не завжди напряму пов’язані з економікою росії. Наразі багато західної мікроелектроніки потрапляє до рф через окремі країни третього світу. Для когось така співпраця залишається у форматі «бізнес є бізнес». Ми з цим працюємо», — підкреслив він.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 лютого 2024, 9:11
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Самое интересное, что таким изданиям как «ФОРБС» как и обычному телевизору, абсолютно «по барабану» судьба как и Украины так и большинства стран в мире! Чем они занимаются -транслируют «нужную «и «удобную» информацию по требованию «времени» и конъюнктуры.
Ну и только со временем. после каких то исследований станет реально понятно — кто и сколько потерял.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 лютого 2024, 9:30
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Очень интересно как «эксперт» ФОРБС прокомментируют эту статью
How Russia Punched an $11 Billion Hole in the West’s Oil Sanctions
https://www.bloomberg.com/news/features/2023−12−06/oil-prices-how-russia-punched-an-11-billion-hole-in-west-s-sanctions-regime?srnd=premium
Или, тот же «Блумберг» не источник, или информация в этой статье не такая «радостная»?
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