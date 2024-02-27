В Україні разом з індексацією проведуть і перерахунок пенсій

З 1 березня 2024 року, разом зі щорічною індексацією пенсій, в Україні проведуть перерахунок пенсій з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Перерахунок пенсій через зростання прожиткового мінімуму проведуть відповідно до пункту 8 Прикінцевих положень ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік», пояснили у Пенсійному фонді.

«У зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2093 грн до 2361 грн збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму», — йдеться у повідомленні.

Читайте: Підвищення пенсій: Хто та скільки отримуватиме