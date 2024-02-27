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27 лютого 2024, 14:45

В Україні разом з індексацією проведуть і перерахунок пенсій

З 1 березня 2024 року, разом зі щорічною індексацією пенсій, в Україні проведуть перерахунок пенсій з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

З 1 березня 2024 року, разом зі щорічною індексацією пенсій, в Україні проведуть перерахунок пенсій з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року.

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Перерахунок пенсій через зростання прожиткового мінімуму проведуть відповідно до пункту 8 Прикінцевих положень ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік», пояснили у Пенсійному фонді.

«У зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2093 грн до 2361 грн збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму», — йдеться у повідомленні.

Читайте: Підвищення пенсій: Хто та скільки отримуватиме

У Пенсійному фонді зазначили, що перерахунок пенсій проведуть без додаткових звернень пенсіонерів.

Індексація пенсій

Кабінет міністрів схвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року на 7,9%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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innapcholko
innapcholko
27 лютого 2024, 15:27
#
Самое интересное, когда один раз моей маме подняли пенсию на «400грн» — на самом деле она стала получать на 3гривны больше! И только через «чьюто мать» — получилось добиться перерасчета и получилась добавка чуть более 300грн!

Это Украина!
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ippolit kavarzin
ippolit kavarzin
27 лютого 2024, 15:55
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А ветеранам ЗСУ як невыплачували так і не виплачують 100% пенсію, а тільки 70% від положеної пенсії ! Отака подяка єврейської влади ветеранам ЗСУ !
Висновок: так шо солдатіки та офіцери, дивіться кого треба захищати, а у кого треба і відбирати, …бо станете ветеранами та учасниками БД, то і вам будуть недоплачувати пенсії, щоб ви ходили по адвокатам, та давали хабарі, котрі дають відкати отой єврейській владі за шахрайство !
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