З 1 березня 2024 року, разом зі щорічною індексацією пенсій, в Україні проведуть перерахунок пенсій з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
В Україні разом з індексацією проведуть і перерахунок пенсій
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Перерахунок пенсій через зростання прожиткового мінімуму проведуть відповідно до пункту 8 Прикінцевих положень ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік», пояснили у Пенсійному фонді.
«У зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2093 грн до 2361 грн збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму», — йдеться у повідомленні.
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У Пенсійному фонді зазначили, що перерахунок пенсій проведуть без додаткових звернень пенсіонерів.
Індексація пенсій
Кабінет міністрів схвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року на 7,9%.
Коментарі - 2
Это Украина!
Висновок: так шо солдатіки та офіцери, дивіться кого треба захищати, а у кого треба і відбирати, …бо станете ветеранами та учасниками БД, то і вам будуть недоплачувати пенсії, щоб ви ходили по адвокатам, та давали хабарі, котрі дають відкати отой єврейській владі за шахрайство !
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