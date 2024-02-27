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27 лютого 2024, 9:26

Підвищення пенсій: Хто та скільки отримуватиме

В Україні найближчим часом буде проведено індексацію пенсій. Вже з березня всім пенсіонерам збільшать виплати в середньому на 322 гривні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики України Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.

В Україні найближчим часом буде проведено індексацію пенсій.

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Кого торкнеться

Вона розповіла, що індексація торкнеться абсолютно всіх пенсіонерів, у тому числі тих, які працюють.

За словами міністра, з 1 березня буде загальна індексація на 8%, яку проводять відповідно до закону.

«У середньому пенсія зросте приблизно на 322 гривні. І середня пенсія у нас збільшиться і становитиме 5 717 гривень», — зазначила Жолнович.

Чиновник уточнила, що найменші пенсії, які отримують громадяни з невеликим трудовим чи страховим стажем, зростуть на 364 гривні в середньому.

Читайте: 7,9% замість обіцяних 13%: Кабмін затвердив індексацію пенсій

Вона нагадала, що цього і минулого року уряд сформував індексацію таким чином, щоб на максимальний відсоток збільшити найменші пенсії.

«Така пенсія становитиме не менше 2 725 гривень, а найбільша пенсія зросте відразу майже на 3 тисячі гривень і це буде 23 610 гривень», — заявила Жолнович.

Індексація пенсій

Кабінет міністрів схвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року на 7,9%.

Крім того, з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Subota 82
Subota 82
27 лютого 2024, 10:18
#
Тепер пенсіонер зможе додатково придбати 2 кг куриних крил, потужно …
+
+15
Rubi0
Rubi0
27 лютого 2024, 10:52
#
«не менее 2 725 Грн» это достижение , на майдане 10 лет назад Яценюк обещал пенсии в 2000. Не обманул получаеться))
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