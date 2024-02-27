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27 лютого 2024, 11:37

Європейська Рада запускає миттєві платежі в євро

Європейська Рада ухвалила регламент, який робить миттєві платежі в євро доступними для всіх країн. Система передбачає швидкі перекази в євро протягом 10 секунд, в будь-який час доби, не лише в межах однієї країни. Про це повідомляє пресслужба Ради.

Європейська Рада ухвалила регламент, який робить миттєві платежі в євро доступними для всіх країн.
Фото: Pixabay

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Як зазначається у релізі Ради ЄС, постачальники платіжних послуг, такі як банки, повинні пропонувати послугу надсилання та отримання миттєвих платежів у євро, а комісія не може бути вищою, ніж за стандартні кредитні перекази.

Правила набудуть чинності у два етапи, з коротшим перехідним періодом у єврозоні та довшим у країнах економічної зони ЄС. Нове регулювання ставить Європу в один ряд з іншими частинами світу, які вже давно перейшли на миттєві платежі.

Очікується, що цей крок не лише зробить миттєві платежі в євро загальнодоступними, але й підвищить довіру завдяки зобов’язанню провайдерів перевіряти відповідність між IBAN та ім'ям одержувача, наданим платником. Правила також покликані допомогти європейським платіжним компаніям конкурувати з американськими гігантами Visa та Mastercard.

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Джерело: Мінфін
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