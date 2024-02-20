ЄС продовжив санкції проти росії

Рада Європейського Союзу продовжила до 25 лютого 2025 року дію санкцій проти рф за окупацію деяких непідконтрольних уряду територій України. Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС.

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Рада ЄС ввела санкції проти росії 23 лютого 2022 року, а 6 жовтня 2022 року у відповідь на незаконну анексію Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України російською федерацією Рада прийняла додаткове рішення, яким розширено географічне охоплення обмежень, щоб охопити всі непідконтрольні уряду на території України.

Крім того, Європейська рада 14 та 15 грудня 2023 року підтвердила агресивну війну росії проти України, яка є явним порушенням статуту ООН, і нагадала про непохитну підтримку Євросоюзом незалежності, суверенітет та територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємне право на самооборону від агресії росії.

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«Доки незаконні дії рф продовжують порушувати заборону застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти всі заходи, введені в даний час ЄС, і вжити додаткових заходів, якщо це необхідно», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Євросоюз почав вводити санкції проти рф у 2014 році після окупації Криму та частини Донбасу. Після вторгнення росії в Україну ЄС запровадив 12 пакетів санкцій.