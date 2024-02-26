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26 лютого 2024, 10:08

Посадовці з Нацполіції та прокуратури задекларували найбільше криптовалюти у 2022 році — Опендатабот

1428 декларації зі згадкою криптовалюти зареєстрували чиновники у 2022 році. Понад 14% з них належать жителям Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей. Найбільше прихильників альтернативних грошей виявилося у Нацполіції та прокуратурі, за даними Єдиного державного реєстру декларацій, пише Опендатабот.

1428 декларації зі згадкою криптовалюти зареєстрували чиновники у 2022 році.
Фото:depositphotos

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Де найбільше власників крипти

Найбільше власників цифрових грошей у 2022 році виявилося у Нацполіції - 171 (12%) і прокуратурі - 150 (10,5%). До порівняння, до початку повномасштабної війни найчастіше криптовалюту декларували посадовці з міських рад — 75 (9,5%).

По регіонах популярності крипти у 2022 році переважали Дніпропетровський та Одеський — по 72 декларації, та Харківський — 64. Напередодні повномасштабної війни у трійці лідерів замість Одеси був Львів.

Найпопулярніша крипта

Найпопулярнішою криптовалютою залишився біткоїн — його у 2022 році задекларували 648 чиновників. Це 45% від загальної кількості декларацій. До порівняння, у 2021 році біткоїн згадувався у 356 деклараціях.

Нагадаємо

1 428 декларацій зі згадкою криптовалюти подали чиновники у 2022 році за даними Єдиного державного реєстру декларацій. До порівняння, у 2021 році крипта згадувалась у 788 деклараціях.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Три літри
Три літри
26 лютого 2024, 10:30
#
А вони в курсі що зі своїх заощаджень мають сплатити 19,5% податку на доходи? Схоже що ні, як і всі місцеві криптуни теж.
+
+39
Злий Інвестор
Злий Інвестор
26 лютого 2024, 11:08
#
Не мають. Тільки при продажі коли з’являється capital gain.
+
+24
zevs1
zevs1
26 лютого 2024, 11:28
#
Чиновники в шоколаде, а народ в нищете, вот и вся правда.
+
+24
kadaad1988
kadaad1988
26 лютого 2024, 11:32
#
Это нормально, ведь Украина страна для чинуш и подонков у власти. Народ — это для них стадо, особенно после майдана 2014-го, после которого парашенко и его подельники тупо уничтожили средний класс.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 лютого 2024, 11:33
#
100%
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