Посадовці з Нацполіції та прокуратури задекларували найбільше криптовалюти у 2022 році — Опендатабот

1428 декларації зі згадкою криптовалюти зареєстрували чиновники у 2022 році. Понад 14% з них належать жителям Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей. Найбільше прихильників альтернативних грошей виявилося у Нацполіції та прокуратурі, за даними Єдиного державного реєстру декларацій, пише Опендатабот.

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Де найбільше власників крипти

Найбільше власників цифрових грошей у 2022 році виявилося у Нацполіції - 171 (12%) і прокуратурі - 150 (10,5%). До порівняння, до початку повномасштабної війни найчастіше криптовалюту декларували посадовці з міських рад — 75 (9,5%).

По регіонах популярності крипти у 2022 році переважали Дніпропетровський та Одеський — по 72 декларації, та Харківський — 64. Напередодні повномасштабної війни у трійці лідерів замість Одеси був Львів.

Найпопулярніша крипта

Найпопулярнішою криптовалютою залишився біткоїн — його у 2022 році задекларували 648 чиновників. Це 45% від загальної кількості декларацій. До порівняння, у 2021 році біткоїн згадувався у 356 деклараціях.

Нагадаємо

1 428 декларацій зі згадкою криптовалюти подали чиновники у 2022 році за даними Єдиного державного реєстру декларацій. До порівняння, у 2021 році крипта згадувалась у 788 деклараціях.